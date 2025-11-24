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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Бійці 65-ї бригади відбили штурм Новоданилівки на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські захисники 65-ї бригади ЗСУ повідомили, що ворог намагався штурмувати населений пункт Новоданилівку на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська атакували одразу з двох напрямків, використовуючи кілька одиниць бронетехніки.

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За словами бійців, частина техніки підірвалася на замінованій Силами оборони дорозі, а іншу було ліквідовано ударними безпілотниками.

У результаті бою знищено:

  • 15 окупантів;
  • 4 бойові броньовані машини;
  • 2 танки;
  • 1 мотоцикл.

До слова, зграя українських дронів "Vampire" знищила російську штурмову групу біля Гуляйполя.

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Автор: 

армія рф (21211) штурм (368) знищення (10293) Запорізька область (4944) 65 ОМБр (42) Пологівський район (425) Новоданилівка (6)
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добре дали по мордасам оркам..
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24.11.2025 21:12 Відповісти
Музика мені зайшла... Буду вдячний за інфу.
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24.11.2025 21:16 Відповісти
 
 