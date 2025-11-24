Бійці 65-ї бригади відбили штурм Новоданилівки на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські захисники 65-ї бригади ЗСУ повідомили, що ворог намагався штурмувати населений пункт Новоданилівку на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська атакували одразу з двох напрямків, використовуючи кілька одиниць бронетехніки.

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За словами бійців, частина техніки підірвалася на замінованій Силами оборони дорозі, а іншу було ліквідовано ударними безпілотниками.

У результаті бою знищено:

15 окупантів;

4 бойові броньовані машини;

2 танки;

1 мотоцикл.

До слова, зграя українських дронів "Vampire" знищила російську штурмову групу біля Гуляйполя.

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