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Бійці 65-ї бригади відбили штурм Новоданилівки на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Українські захисники 65-ї бригади ЗСУ повідомили, що ворог намагався штурмувати населений пункт Новоданилівку на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські війська атакували одразу з двох напрямків, використовуючи кілька одиниць бронетехніки.
За словами бійців, частина техніки підірвалася на замінованій Силами оборони дорозі, а іншу було ліквідовано ударними безпілотниками.
У результаті бою знищено:
- 15 окупантів;
- 4 бойові броньовані машини;
- 2 танки;
- 1 мотоцикл.
До слова, зграя українських дронів "Vampire" знищила російську штурмову групу біля Гуляйполя.
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Ирина Александра
показати весь коментар24.11.2025 21:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Pawlo Kit
показати весь коментар24.11.2025 21:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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