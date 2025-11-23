Пілоти Третього армійського корпусу знищили 4 рашистів та 7 ворожих укриттів. ВIДЕО

Пілоти Третього армійського корпусу 63-ї окремої механізованої бригади провели низку уражень по окупантах у зоні своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники ліквідували 4 російських піхотинців в окопах та 4 замасковані "дрони-ждуни".

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Крім того, було знищено 7 укриттів, у яких переховувалися окупанти від українських дронів.

Раніше повідомлялося, що бійці Третього армійського корпусу ліквідували 9 окупантів у протитанковому рові.

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