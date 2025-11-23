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Пілоти Третього армійського корпусу знищили 4 рашистів та 7 ворожих укриттів. ВIДЕО
Пілоти Третього армійського корпусу 63-ї окремої механізованої бригади провели низку уражень по окупантах у зоні своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники ліквідували 4 російських піхотинців в окопах та 4 замасковані "дрони-ждуни".
Крім того, було знищено 7 укриттів, у яких переховувалися окупанти від українських дронів.
Раніше повідомлялося, що бійці Третього армійського корпусу ліквідували 9 окупантів у протитанковому рові.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар23.11.2025 17:22 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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