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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Пілоти Третього армійського корпусу знищили 4 рашистів та 7 ворожих укриттів. ВIДЕО

Пілоти Третього армійського корпусу 63-ї окремої механізованої бригади провели низку уражень по окупантах у зоні своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники ліквідували 4 російських піхотинців в окопах та 4 замасковані "дрони-ждуни".

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Крім того, було знищено 7 укриттів, у яких переховувалися окупанти від українських дронів.

Раніше повідомлялося, що бійці Третього армійського корпусу ліквідували 9 окупантів у протитанковому рові.

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знищення (10289) дрони (8348) 63 ОМБр (164) Третій армійський корпус (140)
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Поки КабМіндічі, з урядовцями зеленського, який ну просто «не знає», зраджували Україну, мародерили її, крадені гроші виводили з України за допомогою Нацбанку, та відсилали їх на московію, - Українці боронять життям, свою Родину і Україну!!
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23.11.2025 17:22 Відповісти
 
 