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Пилоты Третьего армейского корпуса уничтожили 4 рашистов и 7 вражеских укрытий. ВИДЕО
Пилоты Третьего армейского корпуса 63-й отдельной механизированной бригады нанесли ряд ударов по оккупантам в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники ликвидировали 4 российских пехотинцев в окопах и 4 замаскированных "дрона-ждуна".
Кроме того, было уничтожено 7 укрытий, в которых скрывались оккупанты от украинских дронов.
Ранее сообщалось, что бойцы Третьего армейского корпуса ликвидировали 9 оккупантов в противотанковом рву.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий23.11.2025 17:22 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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