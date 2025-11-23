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Пилоты Третьего армейского корпуса уничтожили 4 рашистов и 7 вражеских укрытий. ВИДЕО

Пилоты Третьего армейского корпуса 63-й отдельной механизированной бригады нанесли ряд ударов по оккупантам в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударные беспилотники ликвидировали 4 российских пехотинцев в окопах и 4 замаскированных "дрона-ждуна".

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Кроме того, было уничтожено 7 укрытий, в которых скрывались оккупанты от украинских дронов.

Ранее сообщалось, что бойцы Третьего армейского корпуса ликвидировали 9 оккупантов в противотанковом рву.

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уничтожение (9973) дроны (7287) 63 ОМБр (164) Третий армейский корпус (135)
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Поки КабМіндічі, з урядовцями зеленського, який ну просто «не знає», зраджували Україну, мародерили її, крадені гроші виводили з України за допомогою Нацбанку, та відсилали їх на московію, - Українці боронять життям, свою Родину і Україну!!
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23.11.2025 17:22 Ответить
 
 