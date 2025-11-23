"Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, упавшего в болоте во время движения. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили оккупанта, передвигавшегося по болотистой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время контроля своей зоны ответственности заметили одного российского военного.

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Воспользовавшись моментом, когда тот упал в воду и выпустил оружие из рук, украинские защитники поразили захватчика ударным беспилотником.

В результате точного попадания дрона тело военного РФ взлетело в воздух на несколько метров.

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