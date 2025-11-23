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"Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, упавшего в болоте во время движения. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили оккупанта, передвигавшегося по болотистой местности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время контроля своей зоны ответственности заметили одного российского военного.
Воспользовавшись моментом, когда тот упал в воду и выпустил оружие из рук, украинские защитники поразили захватчика ударным беспилотником.
В результате точного попадания дрона тело военного РФ взлетело в воздух на несколько метров.
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показать весь комментарий23.11.2025 15:58 Ответить Ссылка
+6 Валентин Коваль #587289
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показать весь комментарий23.11.2025 16:14 Ответить Ссылка
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