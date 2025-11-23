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"Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, упавшего в болоте во время движения. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" поразили оккупанта, передвигавшегося по болотистой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы во время контроля своей зоны ответственности заметили одного российского военного.

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Воспользовавшись моментом, когда тот упал в воду и выпустил оружие из рук, украинские защитники поразили захватчика ударным беспилотником.

В результате точного попадания дрона тело военного РФ взлетело в воздух на несколько метров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов 58-й ОМПБр разбивают малые группы врага в Харьковской области. ВИДЕО

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армия РФ (22980) уничтожение (9973) дроны (7287) 414 Птахи Мадяра (198)
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Топ комментарии
+7
Згадалась пісенька Водяного з мультфільму:
А мнє лєтать, а мнє лєтать, а мнє лєтать охота!
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23.11.2025 15:58 Ответить
+6
Засосала опасная трясіна
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23.11.2025 15:58 Ответить
+6
та ракам буде шо попїсти! крупні будуть, десь по 8 за штуку! як скумбрія за кіло!
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23.11.2025 16:14 Ответить
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Згадалась пісенька Водяного з мультфільму:
А мнє лєтать, а мнє лєтать, а мнє лєтать охота!
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23.11.2025 15:58 Ответить
Засосала опасная трясіна
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23.11.2025 15:58 Ответить
Жило у багнюці, в ній і здохло!
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23.11.2025 17:34 Ответить
Красиво як . Пропав безвісти як і пропала біла лада каліна . А що ви думали хто ті запчастини в болоті збирати буде , а так нєту тєла нєту дєла .
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23.11.2025 16:01 Ответить
та ракам буде шо попїсти! крупні будуть, десь по 8 за штуку! як скумбрія за кіло!
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23.11.2025 16:14 Ответить
Сальто-мортале:
10 10 9.5 10
0.5 бала знижено, сальто виконано без "групіровки"
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23.11.2025 16:04 Ответить
То мабуть касетний стрибок.
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23.11.2025 17:54 Ответить
в болоті тепер в рану або стовбняк підчепе, або сепсіс )))
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23.11.2025 16:12 Ответить
а можливо навіть підчепе і То і ТО - два в одному!!!
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23.11.2025 16:43 Ответить
свиня завжди своє болото знайде
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23.11.2025 16:17 Ответить
В тому болоті ця мразіна і згине безвісти. І жонка не отримає не те що білої лади а і пачки пельменей із китайської сої
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23.11.2025 16:18 Ответить
насправді це був акт милосердя
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23.11.2025 16:32 Ответить
Виписали пігулку від застуди
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23.11.2025 16:33 Ответить
С приехалом, вася.
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23.11.2025 16:49 Ответить
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23.11.2025 16:57 Ответить
Шож ты, Бричькина????
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23.11.2025 16:59 Ответить
Чудово розлетівся💦
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23.11.2025 17:30 Ответить
жаби зїдять.
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23.11.2025 17:49 Ответить
Дронарі звільнили його від жаху бути потопельником.
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23.11.2025 17:53 Ответить
Коли є що показати, то показують до кінця.
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23.11.2025 19:10 Ответить
І куди воно брело!
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24.11.2025 12:23 Ответить
 
 