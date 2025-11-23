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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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"Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який впав у болоті під час руху. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили окупанта, який рухався по болотистій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці під час контролю своєї зони відповідальності помітили одного російського військового.

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Скориставшись моментом, коли той впав у воду та випустив зброю з рук, українські захисники влучили в загарбника ударним безпілотником.

Внаслідок точного влучання дрона тіло військового РФ підлетіло в повітря на кілька метрів.

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Автор: 

армія рф (21196) знищення (10289) дрони (8348) 414 Птахи Мадяра (199)
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Топ коментарі
+7
Згадалась пісенька Водяного з мультфільму:
А мнє лєтать, а мнє лєтать, а мнє лєтать охота!
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23.11.2025 15:58 Відповісти
+6
Засосала опасная трясіна
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23.11.2025 15:58 Відповісти
+6
та ракам буде шо попїсти! крупні будуть, десь по 8 за штуку! як скумбрія за кіло!
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23.11.2025 16:14 Відповісти
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Згадалась пісенька Водяного з мультфільму:
А мнє лєтать, а мнє лєтать, а мнє лєтать охота!
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23.11.2025 15:58 Відповісти
Засосала опасная трясіна
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23.11.2025 15:58 Відповісти
Жило у багнюці, в ній і здохло!
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23.11.2025 17:34 Відповісти
Красиво як . Пропав безвісти як і пропала біла лада каліна . А що ви думали хто ті запчастини в болоті збирати буде , а так нєту тєла нєту дєла .
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23.11.2025 16:01 Відповісти
та ракам буде шо попїсти! крупні будуть, десь по 8 за штуку! як скумбрія за кіло!
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23.11.2025 16:14 Відповісти
Сальто-мортале:
10 10 9.5 10
0.5 бала знижено, сальто виконано без "групіровки"
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23.11.2025 16:04 Відповісти
То мабуть касетний стрибок.
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23.11.2025 17:54 Відповісти
в болоті тепер в рану або стовбняк підчепе, або сепсіс )))
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23.11.2025 16:12 Відповісти
а можливо навіть підчепе і То і ТО - два в одному!!!
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23.11.2025 16:43 Відповісти
свиня завжди своє болото знайде
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23.11.2025 16:17 Відповісти
В тому болоті ця мразіна і згине безвісти. І жонка не отримає не те що білої лади а і пачки пельменей із китайської сої
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23.11.2025 16:18 Відповісти
насправді це був акт милосердя
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23.11.2025 16:32 Відповісти
Виписали пігулку від застуди
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23.11.2025 16:33 Відповісти
С приехалом, вася.
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23.11.2025 16:49 Відповісти
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23.11.2025 16:57 Відповісти
Шож ты, Бричькина????
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23.11.2025 16:59 Відповісти
Чудово розлетівся💦
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23.11.2025 17:30 Відповісти
жаби зїдять.
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23.11.2025 17:49 Відповісти
Дронарі звільнили його від жаху бути потопельником.
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23.11.2025 17:53 Відповісти
Коли є що показати, то показують до кінця.
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23.11.2025 19:10 Відповісти
І куди воно брело!
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24.11.2025 12:23 Відповісти
 
 