"Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який впав у болоті під час руху. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили окупанта, який рухався по болотистій місцевості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці під час контролю своєї зони відповідальності помітили одного російського військового.

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Скориставшись моментом, коли той впав у воду та випустив зброю з рук, українські захисники влучили в загарбника ударним безпілотником.

Внаслідок точного влучання дрона тіло військового РФ підлетіло в повітря на кілька метрів.

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