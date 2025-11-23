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"Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який впав у болоті під час руху. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" уразили окупанта, який рухався по болотистій місцевості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці під час контролю своєї зони відповідальності помітили одного російського військового.
Скориставшись моментом, коли той впав у воду та випустив зброю з рук, українські захисники влучили в загарбника ударним безпілотником.
Внаслідок точного влучання дрона тіло військового РФ підлетіло в повітря на кілька метрів.
Топ коментарі
+7 Погрібний Олександр
показати весь коментар23.11.2025 15:58 Відповісти Посилання
+6 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар23.11.2025 15:58 Відповісти Посилання
+6 Fjall_Raven
показати весь коментар23.11.2025 16:14 Відповісти Посилання
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