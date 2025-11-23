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Оператори дронів 58-ї ОМПБр розбивають малі групи ворога на Харківщині. ВIДЕО
Бійці 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади повідомили тактику ворога на півночі Харківщини.
Як зазначає Цензор.НЕТ, окупанти намагаються діяти малими групами, просочуючись у напрямку позицій Сил оборони. Такі групи накопичуються та здійснюють спроби штурму українських рубежів.
Втім, українська аеророзвідка та екіпажі FPV-дронів оперативно виявляють противника.
Відкрита місцевість у цю пору року дозволяє швидко фіксувати пересування загарбників та завдавати їм втрат.
Кадри своєї роботи бійці показали в телеграм-каналі.
Також повідомлялося, що пілоти 58-ї бригади знищили російський пункт керування дронами на Харківщині.
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Luk Viktor
показати весь коментар23.11.2025 12:40 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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