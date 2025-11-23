УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5550 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бої на Харківському напрямку Ліквідація російських окупантів
2 500 1

Оператори дронів 58-ї ОМПБр розбивають малі групи ворога на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади повідомили тактику ворога на півночі Харківщини.

Як зазначає Цензор.НЕТ, окупанти намагаються діяти малими групами, просочуючись у напрямку позицій Сил оборони. Такі групи накопичуються та здійснюють спроби штурму українських рубежів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Втім, українська аеророзвідка та екіпажі FPV-дронів оперативно виявляють противника.

Відкрита місцевість у цю пору року дозволяє швидко фіксувати пересування загарбників та завдавати їм втрат.

Кадри своєї роботи бійці показали в телеграм-каналі.

Також повідомлялося, що пілоти 58-ї бригади знищили російський пункт керування дронами на Харківщині.

Дивіться також: Пілоти 77-ї бригади знищили штурмову групу окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21196) знищення (10289) 58 окрема мотопіхотна бригада (154) дрони (8348) Харківська область (2807)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Откритка" - тут навіть зелень не допоможе....
показати весь коментар
23.11.2025 12:40 Відповісти
 
 