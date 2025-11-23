3 375 3
Пілоти 77-ї бригади знищили штурмову групу окупантів на Харківщині. ВIДЕО
Пілоти РУБпАК "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили штурмову групу біля села Богуславка на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися прорватися до населеного пункту та були ліквідовані.
Першу групу загарбників було знищено скидами з FPV-дронів, а паралельно важкі бомбери уразили друге скупчення військових РФ.
Кадри своєї роботи бійці показали у телеграм-каналі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергій Малецький
показати весь коментар23.11.2025 11:26 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
stathunt80 777
показати весь коментар23.11.2025 11:46 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Николай Водяной #461390
показати весь коментар23.11.2025 15:36 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль