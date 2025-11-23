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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Бої на Харківському напрямку Ліквідація російських окупантів
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Пілоти 77-ї бригади знищили штурмову групу окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Пілоти РУБпАК "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили штурмову групу біля села Богуславка на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися прорватися до населеного пункту та були ліквідовані.

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Першу групу загарбників було знищено скидами з FPV-дронів, а паралельно важкі бомбери уразили друге скупчення військових РФ.

Кадри своєї роботи бійці показали у телеграм-каналі.

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Автор: 

армія рф (21196) знищення (10289) дрони (8348) 77 ОАБ (63) Харківська область (2807) Ізюмський район (231) Богуславка (5)
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Снайперська точність , молодці ,слава ЗСУ.
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23.11.2025 11:26 Відповісти
Найс робота ..
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23.11.2025 11:46 Відповісти
добре..
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23.11.2025 15:36 Відповісти
 
 