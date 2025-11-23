Пилоты 77-й бригады уничтожили штурмовую группу оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Пилоты РУБпАК "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили штурмовую группу возле села Богуславка в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались прорваться в населенный пункт и были ликвидированы.

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Первая группа захватчиков была уничтожена сбрасываниями с FPV-дронов, а параллельно тяжелые бомбардировщики поразили второе скопление военных РФ.

Кадры своей работы бойцы показали в телеграм-канале.

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