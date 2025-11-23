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Пилоты 77-й бригады уничтожили штурмовую группу оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
Пилоты РУБпАК "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили штурмовую группу возле села Богуславка в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались прорваться в населенный пункт и были ликвидированы.
Первая группа захватчиков была уничтожена сбрасываниями с FPV-дронов, а параллельно тяжелые бомбардировщики поразили второе скопление военных РФ.
Кадры своей работы бойцы показали в телеграм-канале.
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Сергій Малецький
показать весь комментарий23.11.2025 11:26 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
stathunt80 777
показать весь комментарий23.11.2025 11:46 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий23.11.2025 15:36 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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