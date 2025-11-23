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Пилоты 77-й бригады уничтожили штурмовую группу оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Пилоты РУБпАК "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили штурмовую группу возле села Богуславка в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались прорваться в населенный пункт и были ликвидированы.

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Первая группа захватчиков была уничтожена сбрасываниями с FPV-дронов, а параллельно тяжелые бомбардировщики поразили второе скопление военных РФ.

Кадры своей работы бойцы показали в телеграм-канале.

Также смотрите: Прямое попадание в голову оккупанта сбрасыванием с украинского дрона

Автор: 

армия РФ (22980) уничтожение (9973) дроны (7287) 77 ОАБ (61) Харьковская область (2754) Изюмский район (231) Богуславка (5)
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Снайперська точність , молодці ,слава ЗСУ.
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23.11.2025 11:26 Ответить
Найс робота ..
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23.11.2025 11:46 Ответить
добре..
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23.11.2025 15:36 Ответить
 
 