Прямое попадание в голову оккупанта сбрасыванием с украинского дрона

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовали в соцсетях видео прямого попадания сбрасывания с дрона в оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, раненый рашист лежал на дороге, а один из пилотов бригады попал ему прямо в голову.

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В результате удара захватчику оторвало голову и конечность.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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