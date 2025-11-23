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Прямое попадание в голову оккупанта сбрасыванием с украинского дрона
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовали в соцсетях видео прямого попадания сбрасывания с дрона в оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, раненый рашист лежал на дороге, а один из пилотов бригады попал ему прямо в голову.
В результате удара захватчику оторвало голову и конечность.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+12 Igor Grytselyak
показать весь комментарий23.11.2025 10:29 Ответить Ссылка
+11 Luk Viktor
показать весь комментарий23.11.2025 10:19 Ответить Ссылка
+9 Vladislav
показать весь комментарий23.11.2025 10:19 Ответить Ссылка
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Но он ведь и так уже был полудохлый, во всяком случае не боец точно.
Хотя на такое обычно отвечают, что дрон назад бомбы не возвращает и если целей нет, то хоть куда. Может и так конечно...