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Прямое попадание в голову оккупанта сбрасыванием с украинского дрона

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады опубликовали в соцсетях видео прямого попадания сбрасывания с дрона в оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, раненый рашист лежал на дороге, а один из пилотов бригады попал ему прямо в голову.

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В результате удара захватчику оторвало голову и конечность.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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армия РФ (22980) уничтожение (9973) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (213) дроны (7287)
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Топ комментарии
+12
А нах йому та голова,якщо він нею й так не думав))
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23.11.2025 10:29 Ответить
+11
уже вітається рукою із кабздоном...
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23.11.2025 10:19 Ответить
+9
пАтерял голову...
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23.11.2025 10:19 Ответить
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пАтерял голову...
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23.11.2025 10:19 Ответить
Ветренный какой-то цапоздых.
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23.11.2025 13:09 Ответить
Закладенність носа разом з головою зняло.
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23.11.2025 13:24 Ответить
Почитав орк про 28 пунктів ****** для Трампа, і втратив голову від здивування?!?!
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23.11.2025 14:47 Ответить
уже вітається рукою із кабздоном...
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23.11.2025 10:19 Ответить
як колись заставці "нокія" - "ми конектим з кобздохом"
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23.11.2025 10:39 Ответить
Та не, даст бог , его тваринки розберуть по косточкам, так эдак, по-зороастрически... то он попытался изобразить досвидос.ЗЫ... да-с, кабысдох у пэклi нервно покуривает , после увиденного.
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23.11.2025 13:12 Ответить
Я к чему? Кабысдох легко отделался, в этом плане.
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23.11.2025 13:15 Ответить
А нах йому та голова,якщо він нею й так не думав))
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23.11.2025 10:29 Ответить
А їсти тоді як?
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23.11.2025 11:12 Ответить
То фігня, а от як у носі колупатися?????
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23.11.2025 16:21 Ответить
Йому і так кабздо прийшло. На фіга дрон витрачати?
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23.11.2025 10:41 Ответить
Ви паталогоанатом?
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23.11.2025 10:45 Ответить
Там був скид невеликої осколкової гранати,а не фпв.
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23.11.2025 18:35 Ответить
И на прощание он взмахнул рукой. Мамаша неузнает какой бил у него ****..ц.
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23.11.2025 11:01 Ответить
Життєво важливі органи не зачеплені. Белой лади не буде, потрібно воювати далі
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23.11.2025 11:11 Ответить
Та ну да, пункт принятия тупых решений у лаптеунта - не в счет.
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23.11.2025 13:07 Ответить
Путін скоро твій кінець десь так )))
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23.11.2025 12:13 Ответить
Зело лепо, однако, та й годi.
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23.11.2025 13:05 Ответить
Чисто, без задоринки сработано. Респект нашим хлопцям.
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23.11.2025 13:17 Ответить
тепер окупант здохне з голоду бо немає в що їсти
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23.11.2025 14:03 Ответить
Пораскінул мазгамі.
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23.11.2025 14:47 Ответить
Погана прикмета для ****** з тютіною!! Майбутнє їх, - безголове!
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23.11.2025 14:49 Ответить
... хоча воно й так у цапорилих було бозмозке.
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23.11.2025 15:26 Ответить
Красиво конечно))
Но он ведь и так уже был полудохлый, во всяком случае не боец точно.
Хотя на такое обычно отвечают, что дрон назад бомбы не возвращает и если целей нет, то хоть куда. Может и так конечно...
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23.11.2025 15:26 Ответить
Який кабан дородний....
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23.11.2025 17:46 Ответить
Так має виглядати кожен кацап на Українській землі!Слава ЗСУ!!!
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23.11.2025 23:16 Ответить
"Дима!!! Помаши маме ручкой!" Была когда-то такая реклама на ОРТ.
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24.11.2025 09:33 Ответить
Підозрюю, що то була не голова, а срака!
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24.11.2025 12:20 Ответить
 
 