Пограничники "Феникса" остановили штурм врага: минус 20 оккупантов и БМП-2. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Феникс" уничтожили логистику и технику врага на Очеретином направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались накапливать личный состав на этом рубеже и штурмовать позиции Сил обороны.

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Однако украинские защитники остановили все попытки захватчиков продвинуться вперед.

В частности, было уничтожено:

20 оккупантов

2 укрытия

1 автомобиль

1 квадрокоптер

1 БМП-2

Видео обнародовано в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что пограничники "Феникса" уничтожили китайскую РСЗО оккупантов на подступах к Константиновке.

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