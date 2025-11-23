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Пограничники "Феникса" остановили штурм врага: минус 20 оккупантов и БМП-2. ВИДЕО

Пограничники подразделения "Феникс" уничтожили логистику и технику врага на Очеретином направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались накапливать личный состав на этом рубеже и штурмовать позиции Сил обороны.

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Однако украинские защитники остановили все попытки захватчиков продвинуться вперед.

В частности, было уничтожено:

  • 20 оккупантов
  • 2 укрытия
  • 1 автомобиль
  • 1 квадрокоптер
  • 1 БМП-2

Видео обнародовано в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что пограничники "Феникса" уничтожили китайскую РСЗО оккупантов на подступах к Константиновке.

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армия РФ (22980) Госпогранслужба (7154) пограничники (1712) уничтожение (9973) дроны (7287) БМП (426)
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23.11.2025 10:05 Ответить
 
 