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Пограничники "Феникса" остановили штурм врага: минус 20 оккупантов и БМП-2. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Феникс" уничтожили логистику и технику врага на Очеретином направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались накапливать личный состав на этом рубеже и штурмовать позиции Сил обороны.
Однако украинские защитники остановили все попытки захватчиков продвинуться вперед.
В частности, было уничтожено:
- 20 оккупантов
- 2 укрытия
- 1 автомобиль
- 1 квадрокоптер
- 1 БМП-2
Видео обнародовано в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что пограничники "Феникса" уничтожили китайскую РСЗО оккупантов на подступах к Константиновке.
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Luiza
показать весь комментарий23.11.2025 10:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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