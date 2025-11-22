Оккупант рылся в укрытии и взорвался вместе с ним: боевая работа бригады "Спартан". ВИДЕО

Операторы дронов 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" во время боевых вылетов зачистили личный состав оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидировано 7 российских пехотинцев, которые в составе малых групп пытались прорваться к украинским позициям.

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Кадры своей работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что операторы дронов бригады "Спартан" уничтожили 7 оккупантов на Покровском направлении.

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