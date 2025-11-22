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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Оккупант рылся в укрытии и взорвался вместе с ним: боевая работа бригады "Спартан". ВИДЕО

Операторы дронов 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" во время боевых вылетов зачистили личный состав оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидировано 7 российских пехотинцев, которые в составе малых групп пытались прорваться к украинским позициям.

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Кадры своей работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что операторы дронов бригады "Спартан" уничтожили 7 оккупантов на Покровском направлении.

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армия РФ (22973) уничтожение (9969) 3 полк спецназа (35) дроны (7284)
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Герасим з ******* і тютіною, задоволені знищенням орків!!!
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22.11.2025 15:34 Ответить
скільки би мільйонів цього діла йшло "звільняти" Чехію чи там "Молдавію".
а тепер думаємо.
оп, ой ОП! я ж нічого такого не сказав, це ж те шо їх, певно ТГ-шки кажуть.
для чого бомбіть Долбас, чи як там. хтось каже. скоро мир, змирятись нада, посрєдіно, Насрєдімо. просто знаючи це кричати не було смислу\поняття, ну от буде чуть не посрєдінє. а потім далі. дуй на педалі. як завжди, **** не тужи. просто - що зробити я мав би?
ну, очевидно, я не "нострадамус". - наголосували уроди(не ходив тоді на вибори).
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22.11.2025 16:17 Ответить
 
 