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Оккупант рылся в укрытии и взорвался вместе с ним: боевая работа бригады "Спартан". ВИДЕО
Операторы дронов 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" во время боевых вылетов зачистили личный состав оккупантов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидировано 7 российских пехотинцев, которые в составе малых групп пытались прорваться к украинским позициям.
Кадры своей работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что операторы дронов бригады "Спартан" уничтожили 7 оккупантов на Покровском направлении.
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а тепер думаємо.
оп, ой ОП! я ж нічого такого не сказав, це ж те шо їх, певно ТГ-шки кажуть.
для чого бомбіть Долбас, чи як там. хтось каже. скоро мир, змирятись нада, посрєдіно, Насрєдімо. просто знаючи це кричати не було смислу\поняття, ну от буде чуть не посрєдінє. а потім далі. дуй на педалі. як завжди, **** не тужи. просто - що зробити я мав би?
ну, очевидно, я не "нострадамус". - наголосували уроди(не ходив тоді на вибори).