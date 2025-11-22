4 820 2
Окупант порпався в укритті та вибухнув разом із ним: бойова робота бригади "Спартан". ВIДЕО
Оператори дронів 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" під час бойових вильотів зачистили особовий склад окупантів у зоні своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовано 7 російських піхотинців, які у складі малих груп намагалися прорватися до українських позицій.
Кадри своєї роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що оператори дронів бригади "Спартан" знищили 7 окупантів на Покровському напрямку.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а тепер думаємо.
оп, ой ОП! я ж нічого такого не сказав, це ж те шо їх, певно ТГ-шки кажуть.
для чого бомбіть Долбас, чи як там. хтось каже. скоро мир, змирятись нада, посрєдіно, Насрєдімо. просто знаючи це кричати не було смислу\поняття, ну от буде чуть не посрєдінє. а потім далі. дуй на педалі. як завжди, **** не тужи. просто - що зробити я мав би?
ну, очевидно, я не "нострадамус". - наголосували уроди(не ходив тоді на вибори).