Окупант порпався в укритті та вибухнув разом із ним: бойова робота бригади "Спартан". ВIДЕО

Оператори дронів 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" під час бойових вильотів зачистили особовий склад окупантів у зоні своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовано 7 російських піхотинців, які у складі малих груп намагалися прорватися до українських позицій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кадри своєї роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що оператори дронів бригади "Спартан" знищили 7 окупантів на Покровському напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 21 "підсмажений" окупант та мінус 5 автівок: бойова робота дронарів корпусу "Хартія". ВIДЕО