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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Окупант порпався в укритті та вибухнув разом із ним: бойова робота бригади "Спартан". ВIДЕО

Оператори дронів 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" під час бойових вильотів зачистили особовий склад окупантів у зоні своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовано 7 російських піхотинців, які у складі малих груп намагалися прорватися до українських позицій.

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Кадри своєї роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що оператори дронів бригади "Спартан" знищили 7 окупантів на Покровському напрямку.

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армія рф (21189) знищення (10284) 3 полк спецпризначенців (35) дрони (8345)
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Герасим з ******* і тютіною, задоволені знищенням орків!!!
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22.11.2025 15:34 Відповісти
скільки би мільйонів цього діла йшло "звільняти" Чехію чи там "Молдавію".
а тепер думаємо.
оп, ой ОП! я ж нічого такого не сказав, це ж те шо їх, певно ТГ-шки кажуть.
для чого бомбіть Долбас, чи як там. хтось каже. скоро мир, змирятись нада, посрєдіно, Насрєдімо. просто знаючи це кричати не було смислу\поняття, ну от буде чуть не посрєдінє. а потім далі. дуй на педалі. як завжди, **** не тужи. просто - що зробити я мав би?
ну, очевидно, я не "нострадамус". - наголосували уроди(не ходив тоді на вибори).
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22.11.2025 16:17 Відповісти
 
 