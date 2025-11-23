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Прикордонники "Феніксу" зупинили штурм ворога: мінус 20 окупантів і БМП-2. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили логістику та техніку ворога на Очеретинському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися накопичувати особовий склад на цьому рубежі та штурмувати позиції Сил оборони.
Проте українські захисники зупинили всі спроби загарбників просунутися вперед.
Зокрема було знищено:
- 20 окупантів
- 2 укриття
- 1 автомобіль
- 1 квадрокоптер
- 1 БМП-2
Відео оприлюднено у телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося, що прикордонники "Феніксу" знищили китайську РСЗВ окупантів на підступах до Костянтинівки.
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Luiza
показати весь коментар23.11.2025 10:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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