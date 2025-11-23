Прикордонники "Феніксу" зупинили штурм ворога: мінус 20 окупантів і БМП-2. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили логістику та техніку ворога на Очеретинському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися накопичувати особовий склад на цьому рубежі та штурмувати позиції Сил оборони.

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Проте українські захисники зупинили всі спроби загарбників просунутися вперед.

Зокрема було знищено:

20 окупантів

2 укриття

1 автомобіль

1 квадрокоптер

1 БМП-2

Відео оприлюднено у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що прикордонники "Феніксу" знищили китайську РСЗВ окупантів на підступах до Костянтинівки.

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