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Прикордонники "Феніксу" зупинили штурм ворога: мінус 20 окупантів і БМП-2. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили логістику та техніку ворога на Очеретинському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти намагалися накопичувати особовий склад на цьому рубежі та штурмувати позиції Сил оборони.

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Проте українські захисники зупинили всі спроби загарбників просунутися вперед.

Зокрема було знищено:

  • 20 окупантів
  • 2 укриття
  • 1 автомобіль
  • 1 квадрокоптер
  • 1 БМП-2

Відео оприлюднено у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що прикордонники "Феніксу" знищили китайську РСЗВ окупантів на підступах до Костянтинівки.

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Автор: 

армія рф (21196) ДПСУ Держприкордонслужба (6743) прикордонники (1250) знищення (10289) дрони (8348) БМП (435)
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23.11.2025 10:05 Відповісти
 
 