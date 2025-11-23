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Пряме влучання в голову окупанта скидом з українського дрона. ВIДЕО 18+

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади опублікували у соцмережах відео прямого влучання скиду з дрона в окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранений рашист лежав на дорозі, а один із пілотів бригади поцілив йому прямо в голову.

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В результаті удару загарбнику відірвало голову та кінцівку.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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армія рф (21196) знищення (10289) 79 окрема десантно-штурмова бригада (217) дрони (8348)
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Топ коментарі
+12
А нах йому та голова,якщо він нею й так не думав))
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23.11.2025 10:29 Відповісти
+11
уже вітається рукою із кабздоном...
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23.11.2025 10:19 Відповісти
+9
пАтерял голову...
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23.11.2025 10:19 Відповісти
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пАтерял голову...
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23.11.2025 10:19 Відповісти
Ветренный какой-то цапоздых.
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23.11.2025 13:09 Відповісти
Закладенність носа разом з головою зняло.
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23.11.2025 13:24 Відповісти
Почитав орк про 28 пунктів ****** для Трампа, і втратив голову від здивування?!?!
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23.11.2025 14:47 Відповісти
уже вітається рукою із кабздоном...
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23.11.2025 10:19 Відповісти
як колись заставці "нокія" - "ми конектим з кобздохом"
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23.11.2025 10:39 Відповісти
Та не, даст бог , его тваринки розберуть по косточкам, так эдак, по-зороастрически... то он попытался изобразить досвидос.ЗЫ... да-с, кабысдох у пэклi нервно покуривает , после увиденного.
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23.11.2025 13:12 Відповісти
Я к чему? Кабысдох легко отделался, в этом плане.
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23.11.2025 13:15 Відповісти
А нах йому та голова,якщо він нею й так не думав))
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23.11.2025 10:29 Відповісти
А їсти тоді як?
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23.11.2025 11:12 Відповісти
То фігня, а от як у носі колупатися?????
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23.11.2025 16:21 Відповісти
Йому і так кабздо прийшло. На фіга дрон витрачати?
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23.11.2025 10:41 Відповісти
Ви паталогоанатом?
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23.11.2025 10:45 Відповісти
Там був скид невеликої осколкової гранати,а не фпв.
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23.11.2025 18:35 Відповісти
И на прощание он взмахнул рукой. Мамаша неузнает какой бил у него ****..ц.
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23.11.2025 11:01 Відповісти
Життєво важливі органи не зачеплені. Белой лади не буде, потрібно воювати далі
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23.11.2025 11:11 Відповісти
Та ну да, пункт принятия тупых решений у лаптеунта - не в счет.
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23.11.2025 13:07 Відповісти
Путін скоро твій кінець десь так )))
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23.11.2025 12:13 Відповісти
Зело лепо, однако, та й годi.
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23.11.2025 13:05 Відповісти
Чисто, без задоринки сработано. Респект нашим хлопцям.
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23.11.2025 13:17 Відповісти
тепер окупант здохне з голоду бо немає в що їсти
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23.11.2025 14:03 Відповісти
Пораскінул мазгамі.
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23.11.2025 14:47 Відповісти
Погана прикмета для ****** з тютіною!! Майбутнє їх, - безголове!
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23.11.2025 14:49 Відповісти
... хоча воно й так у цапорилих було бозмозке.
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23.11.2025 15:26 Відповісти
Красиво конечно))
Но он ведь и так уже был полудохлый, во всяком случае не боец точно.
Хотя на такое обычно отвечают, что дрон назад бомбы не возвращает и если целей нет, то хоть куда. Может и так конечно...
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23.11.2025 15:26 Відповісти
Який кабан дородний....
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23.11.2025 17:46 Відповісти
Так має виглядати кожен кацап на Українській землі!Слава ЗСУ!!!
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23.11.2025 23:16 Відповісти
"Дима!!! Помаши маме ручкой!" Была когда-то такая реклама на ОРТ.
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24.11.2025 09:33 Відповісти
Підозрюю, що то була не голова, а срака!
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24.11.2025 12:20 Відповісти
 
 