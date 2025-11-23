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Пряме влучання в голову окупанта скидом з українського дрона. ВIДЕО 18+
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади опублікували у соцмережах відео прямого влучання скиду з дрона в окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранений рашист лежав на дорозі, а один із пілотів бригади поцілив йому прямо в голову.
В результаті удару загарбнику відірвало голову та кінцівку.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+12 Igor Grytselyak
показати весь коментар23.11.2025 10:29 Відповісти Посилання
+11 Luk Viktor
показати весь коментар23.11.2025 10:19 Відповісти Посилання
+9 Vladislav
показати весь коментар23.11.2025 10:19 Відповісти Посилання
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Но он ведь и так уже был полудохлый, во всяком случае не боец точно.
Хотя на такое обычно отвечают, что дрон назад бомбы не возвращает и если целей нет, то хоть куда. Может и так конечно...