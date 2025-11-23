Пряме влучання в голову окупанта скидом з українського дрона. ВIДЕО 18+

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади опублікували у соцмережах відео прямого влучання скиду з дрона в окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, поранений рашист лежав на дорозі, а один із пілотів бригади поцілив йому прямо в голову.

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В результаті удару загарбнику відірвало голову та кінцівку.

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