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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Бои на Харьковском направлении Ликвидация российских окукпантов
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Операторы дронов 58-й ОМПБр разбивают небольшие группы врага в Харьковской области. ВИДЕО

Бойцы 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады сообщили о тактике врага на севере Харьковщины.

Как отмечает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются действовать небольшими группами, проникая в направлении позиций Сил обороны. Такие группы накапливаются и предпринимают попытки штурма украинских рубежей.

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Впрочем, украинская аэроразведка и экипажи FPV-дронов оперативно обнаруживают противника.

Открытая местность в это время года позволяет быстро фиксировать передвижения захватчиков и наносить им потери.

Также сообщалось, что пилоты 58-й бригады уничтожили российский пункт управления дронами в Харьковской области.

Смотрите также: Пилоты 77-й бригады уничтожили штурмовую группу оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22980) уничтожение (9973) 58 отдельная мотопехотная бригада (156) дроны (7287) Харьковская область (2754)
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23.11.2025 12:40 Ответить
 
 