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Операторы дронов 58-й ОМПБр разбивают небольшие группы врага в Харьковской области. ВИДЕО
Бойцы 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады сообщили о тактике врага на севере Харьковщины.
Как отмечает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются действовать небольшими группами, проникая в направлении позиций Сил обороны. Такие группы накапливаются и предпринимают попытки штурма украинских рубежей.
Впрочем, украинская аэроразведка и экипажи FPV-дронов оперативно обнаруживают противника.
Открытая местность в это время года позволяет быстро фиксировать передвижения захватчиков и наносить им потери.
Также сообщалось, что пилоты 58-й бригады уничтожили российский пункт управления дронами в Харьковской области.
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Luk Viktor
показать весь комментарий23.11.2025 12:40 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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