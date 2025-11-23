Операторы дронов 58-й ОМПБр разбивают небольшие группы врага в Харьковской области. ВИДЕО

Бойцы 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады сообщили о тактике врага на севере Харьковщины.

Как отмечает Цензор.НЕТ, оккупанты пытаются действовать небольшими группами, проникая в направлении позиций Сил обороны. Такие группы накапливаются и предпринимают попытки штурма украинских рубежей.

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Впрочем, украинская аэроразведка и экипажи FPV-дронов оперативно обнаруживают противника.

Открытая местность в это время года позволяет быстро фиксировать передвижения захватчиков и наносить им потери.

Также сообщалось, что пилоты 58-й бригады уничтожили российский пункт управления дронами в Харьковской области.

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