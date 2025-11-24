Зграя українських дронів "Vampire" знищила російську штурмову групу біля Гуляйполя. ВIДЕО
Індустрія дронів
На Запорізькому напрямку українські війські продовжують ефективно нищити сили противника за допомогою ударних безпілотних систем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі Гуляйполя зграя із чотирьох дронів "Vampire" знищила російську штурмову групу, яка намагалася просунутися в одному з секторів фронту.
На оприлюднених кадрах видно, як оператори координовано працюють по ворожих цілях, завдаючи точкових ударів і послідовно ліквідовуючи окупантів. Атака була настільки злагодженою, що штурмова група РФ не мала жодного шансу на маневр чи відступ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Olena Teslenko
показати весь коментар24.11.2025 13:02 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Евгений Агро
показати весь коментар24.11.2025 13:07 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Angelina
показати весь коментар24.11.2025 13:19 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Сергій Малецький
показати весь коментар24.11.2025 13:28 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар24.11.2025 19:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль