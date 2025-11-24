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Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Зграя українських дронів "Vampire" знищила російську штурмову групу біля Гуляйполя. ВIДЕО

Індустрія дронів

На Запорізькому напрямку українські війські продовжують ефективно нищити сили противника за допомогою ударних безпілотних систем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі Гуляйполя зграя із чотирьох дронів "Vampire" знищила російську штурмову групу, яка намагалася просунутися в одному з секторів фронту.

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На оприлюднених кадрах видно, як оператори координовано працюють по ворожих цілях, завдаючи точкових ударів і послідовно ліквідовуючи окупантів. Атака була настільки злагодженою, що штурмова група РФ не мала жодного шансу на маневр чи відступ.

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Автор: 

армія рф (21203) Гуляйполе (245) знищення (10293) Запорізька область (4944) дрони (8356) Пологівський район (425)
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24.11.2025 13:02 Відповісти
Ось це справжній наліт, а не як в фільмі про Джанго. Тут вже все видно і всіх. Жоден орк російський не сховається і морквою з рпг вдавиться)
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24.11.2025 13:07 Відповісти
Тав важко і гірко у ці дні… плакати хочеться. Такі новини повертають трохи до тями.
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24.11.2025 13:19 Відповісти
😀
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24.11.2025 13:28 Відповісти
Красівоє!
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24.11.2025 19:23 Відповісти
 
 