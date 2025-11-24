Зграя українських дронів "Vampire" знищила російську штурмову групу біля Гуляйполя. ВIДЕО

Індустрія дронів

На Запорізькому напрямку українські війські продовжують ефективно нищити сили противника за допомогою ударних безпілотних систем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у районі Гуляйполя зграя із чотирьох дронів "Vampire" знищила російську штурмову групу, яка намагалася просунутися в одному з секторів фронту.

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На оприлюднених кадрах видно, як оператори координовано працюють по ворожих цілях, завдаючи точкових ударів і послідовно ліквідовуючи окупантів. Атака була настільки злагодженою, що штурмова група РФ не мала жодного шансу на маневр чи відступ.

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