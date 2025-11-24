Стая украинских дронов "Vampire" уничтожила российскую штурмовую группу возле Гуляйполя. ВИДЕО
Индустрия дронов
На Запорожском направлении украинские войска продолжают эффективно уничтожать силы противника с помощью ударных беспилотных систем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Гуляйполя стая из четырех дронов "Vampire" уничтожила российскую штурмовую группу, которая пыталась продвинуться в одном из секторов фронта.
На обнародованных кадрах видно, как операторы скоординированно работают по вражеским целям, нанося точечные удары и последовательно ликвидируя оккупантов. Атака была настолько слаженной, что штурмовая группа РФ не имела ни единого шанса на маневр или отступление.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Olena Teslenko
показать весь комментарий24.11.2025 13:02 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Евгений Агро
показать весь комментарий24.11.2025 13:07 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Angelina
показать весь комментарий24.11.2025 13:19 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Сергій Малецький
показать весь комментарий24.11.2025 13:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Дмитро Піталов #581675
показать весь комментарий24.11.2025 19:23 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль