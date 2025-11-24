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Стая украинских дронов "Vampire" уничтожила российскую штурмовую группу возле Гуляйполя. ВИДЕО

Индустрия дронов

На Запорожском направлении украинские войска продолжают эффективно уничтожать силы противника с помощью ударных беспилотных систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Гуляйполя стая из четырех дронов "Vampire" уничтожила российскую штурмовую группу, которая пыталась продвинуться в одном из секторов фронта.

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На обнародованных кадрах видно, как операторы скоординированно работают по вражеским целям, нанося точечные удары и последовательно ликвидируя оккупантов. Атака была настолько слаженной, что штурмовая группа РФ не имела ни единого шанса на маневр или отступление.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 118-й ОМБр уничтожили бронемашину и трех российских десантников на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22987) Гуляйполе (235) уничтожение (9977) Запорожская область (4424) дроны (7293) Пологовский район (425)
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24.11.2025 13:02 Ответить
Ось це справжній наліт, а не як в фільмі про Джанго. Тут вже все видно і всіх. Жоден орк російський не сховається і морквою з рпг вдавиться)
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24.11.2025 13:07 Ответить
Тав важко і гірко у ці дні… плакати хочеться. Такі новини повертають трохи до тями.
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24.11.2025 13:19 Ответить
😀
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24.11.2025 13:28 Ответить
Красівоє!
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24.11.2025 19:23 Ответить
 
 