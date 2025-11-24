Стая украинских дронов "Vampire" уничтожила российскую штурмовую группу возле Гуляйполя. ВИДЕО

Индустрия дронов

На Запорожском направлении украинские войска продолжают эффективно уничтожать силы противника с помощью ударных беспилотных систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в районе Гуляйполя стая из четырех дронов "Vampire" уничтожила российскую штурмовую группу, которая пыталась продвинуться в одном из секторов фронта.

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На обнародованных кадрах видно, как операторы скоординированно работают по вражеским целям, нанося точечные удары и последовательно ликвидируя оккупантов. Атака была настолько слаженной, что штурмовая группа РФ не имела ни единого шанса на маневр или отступление.

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