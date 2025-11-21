В 10 километрах от Гуляйполя произошло боестолкновение, ситуация на направлении остается сложной, - Волошин

Между Силами обороны и российскими оккупантами впервые произошло боевое столкновение в селе Затишье, которое расположено на расстоянии менее 10 км от Гуляйполя.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин на расстоянии менее 10 км от Гуляйполя, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация на направлении сложная

По его словам, украинские защитники уничтожили оккупантов, просочившихся в Затишье. На данный момент боев там нет.

В целом ситуация на Гуляйпольском направлении остается сложной. По словам Волошина, бои продолжаются в следующих населенных пунктах на этом направлении:

Зеленый Гай;

Веселое;

Высокое;

Ровнополье;

Солодкое.

Враг не только приближается к украинским позициям, но и разрушает все, что можно разрушить — в частности, любое здание, где можно держать оборону.

Окружения ВСУ нет

Он также опроверг информацию о том, что часть подразделений ВСУ на Гуляйпольском направлении попала в окружение.

"Эта информация не соответствует действительности. Можно взять любую карту боевых действий и посмотреть. Ни одного нашего подразделения на Гуляйпольском направлении в окружении нет", - сказал спикер.

По данным Волошина, ежесуточно на этом направлении гибнет 150 российских захватчиков. В целом на юге оккупанты ежесуточно теряют по 300 военных.

"Противник пополняет свои потери и продолжает и штурмовые действия, и попытки инфильтрации, когда диверсионные группы скрытно вклиниваются вглубь нашей обороны и пытаются там закрепиться", - сказал спикер.

Ситуация в населенном пункте Солодкое

Отдельно он рассказал о ситуации с населенным пунктом Солодкое. По словам спикера, Силы обороны вышли из этого села, а оккупанты не могут туда зайти, чтобы закрепиться.

Украинские войска вышли из села, потому что враг уничтожил там все укрепления, поэтому там нет возможности держать оборону.

Волошин также подчеркнул, что Силы обороны отходят на позиции, которые более выгодны для обороны.

