Рашисты пытались прорваться в Новоданиловку и Малую Токмачку на Запорожье, - DeepState

В пятницу, 21 ноября, российские захватчики предприняли попытку прорыва в Новоданиловку и Малую Токмачку в Запорожской области.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

Попытка прорыва на Новоданиловку и Малую Токмачку

В DeepState сообщают, что оккупанты на танке и БТР пытались прорваться на Новоданиловку.

"БТР смог доехать до населенного пункта, высадить десант, но при возвращении его догнали наши пилоты дронов к северу от Работино. Судьба тех пехотинцев, которые "залетели" в глубину нашей обороны, очевидна", - говорится в сообщении.

Также враг на двух ББМ и танке пытался прорваться в Малую Токмачку из Новопокровки, но их встретили огнем украинские бойцы.

Враг прощупывает оборону ВСУ

"Прощупывание врагом нашей обороны продолжается. Сейчас противник применяет довольно малое количество ресурсов, и если кацапам удастся достичь в этих попытках успеха, то это будет символизировать исключительно проблемы в обороне СОУ, как это сейчас происходит в районе Гуляйполя", - говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что больше ресурсов противник пока не вводит, хотя прошлая попытка штурма была более массированной.

