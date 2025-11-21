Рашисти намагалися прорватись у Новоданилівку та Малу Токмачку на Запоріжжі, - DeepState

У п'ятницю, 21 листопада, російські загарбники здійснили спробу прориву у Новоданилівку та Малу Токмачку, що на Запоріжжі.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Спроба прориву на Новоданилівку та Малу Токмачку

У DeepState повідомляють, що окупанти на танку та БТР намагалися прорватися на Новоданилівку.

"БТР зміг доїхати до населеного пункту, висадити десант, але при поверненні його догнали наші пілоти дронів на північ від Роботиного. Доля тих піхотинців, які "залетіли" в глибину нашої оборони очевидна", - йдеться у повідомленні.

Також ворог на двох ББМ та танку намагався прорватися в Малу Токмачку з Новопокровки, але їх зустріли вогнем українські бійці.

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Ворог прощупує оборону ЗСУ

"Прощупування ворога нашої оборони продовжується. Наразі противник застосовує доволі малу кількість ресурсів і якщо кацапам вдасться досягнути в цих спробах успіху, то це буде символізувати виключно про проблеми в обороні СОУ, як це зараз відбувається в районі Гуляйполя", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що більший ресурс противник поки не вводить, хоча минула спроба штурму, була масованіша.

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