За 10 кілометрів від Гуляйполя відбулося боєзіткнення, ситуація на напрямку залишається складною, - Волошин

Між Силами оборони та російськими окупантами вперше відбулося бойове зіткнення в селі Затишшя, яке розташоване на відстані менш ніж 10 км від Гуляйполя.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин на відстані менш ніж 10 км від Гуляйполя, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на напрямку складна

За його словами, українські захисники знищили окупантів, які просочилися в Затишшя. На цей час боїв там немає.

Загалом ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається складною. За словами Волошина, бої тривають у таких населених пунктах на цьому напрямку:

Зелений Гай;

Веселе;

Високе;

Рівнопілля;

Солодке.

Ворог не лише наближається до українських позицій, але й руйнує все, що можна зруйнувати — зокрема, будь-яку будівлю, де можна тримати оборону.

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Оточення ЗСУ немає

Він також спростував інформацію про те, що частина підрозділів ЗСУ на Гуляйпільському напрямку потрапила в оточення.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Можна взяти будь-яку мапу бойових дій і подивитися. Жодного нашого підрозділу на Гуляйпільському напрямку в оточенні немає",- сказав речник.

За даними Волошина, щодоби на цьому напрямку гине 150 російських загарбників. Загалом на півдні окупанти щодоби втрачають по 300 військових.

"Противник поповнює свої втрати та продовжує і штурмові дії, і спроби інфільтрації, коли диверсійні групи приховано вклинюються вглиб нашої оборони й намагається там закріпитись", - сказав речник.

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Ситуація в населеному пункті Солодке

Окремо він розповів про ситуацію з населеним пунктом Солодке. За словами речника, Сили оборони вийшли з цього села, а окупанти не можуть туди зайти, щоб закріпитись.

Українські війська вийшли з села, бо ворог знищив там усі укріплення, тому там нема можливості тримати оборону.

Волошин також наголосив, що Сили оборони відходять на позиції, які є вигіднішими для оборони.

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