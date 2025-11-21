За 10 кілометрів від Гуляйполя відбулося боєзіткнення, ситуація на напрямку залишається складною, - Волошин
Між Силами оборони та російськими окупантами вперше відбулося бойове зіткнення в селі Затишшя, яке розташоване на відстані менш ніж 10 км від Гуляйполя.
Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин на відстані менш ніж 10 км від Гуляйполя, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація на напрямку складна
За його словами, українські захисники знищили окупантів, які просочилися в Затишшя. На цей час боїв там немає.
Загалом ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається складною. За словами Волошина, бої тривають у таких населених пунктах на цьому напрямку:
- Зелений Гай;
- Веселе;
- Високе;
- Рівнопілля;
- Солодке.
Ворог не лише наближається до українських позицій, але й руйнує все, що можна зруйнувати — зокрема, будь-яку будівлю, де можна тримати оборону.
Оточення ЗСУ немає
Він також спростував інформацію про те, що частина підрозділів ЗСУ на Гуляйпільському напрямку потрапила в оточення.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Можна взяти будь-яку мапу бойових дій і подивитися. Жодного нашого підрозділу на Гуляйпільському напрямку в оточенні немає",- сказав речник.
За даними Волошина, щодоби на цьому напрямку гине 150 російських загарбників. Загалом на півдні окупанти щодоби втрачають по 300 військових.
"Противник поповнює свої втрати та продовжує і штурмові дії, і спроби інфільтрації, коли диверсійні групи приховано вклинюються вглиб нашої оборони й намагається там закріпитись", - сказав речник.
Ситуація в населеному пункті Солодке
Окремо він розповів про ситуацію з населеним пунктом Солодке. За словами речника, Сили оборони вийшли з цього села, а окупанти не можуть туди зайти, щоб закріпитись.
Українські війська вийшли з села, бо ворог знищив там усі укріплення, тому там нема можливості тримати оборону.
Волошин також наголосив, що Сили оборони відходять на позиції, які є вигіднішими для оборони.
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