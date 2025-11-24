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Дрони 77-ї бригади "Рубака" ліквідували штурмову групу окупантів та знищили склад БК. ВIДЕО
Дрони українських бійців РУБпАК "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують особовий склад та техніку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили мототехніку, автівку, укриття та склад боєкомплекту штурмової групи противника.
У результаті було знищено:
- 4 окупанти;
- 4 мотоцикли;
- 3 укриття;
- 1 автівку;
- 1 склад боєкомплекту.
Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.
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Luk Viktor
показати весь коментар24.11.2025 20:29 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Volar
показати весь коментар24.11.2025 21:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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