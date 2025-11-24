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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Дрони 77-ї бригади "Рубака" ліквідували штурмову групу окупантів та знищили склад БК. ВIДЕО

Дрони українських бійців РУБпАК "Рубака" 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують особовий склад та техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили мототехніку, автівку, укриття та склад боєкомплекту штурмової групи противника.

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У результаті було знищено:

  • 4 окупанти;
  • 4 мотоцикли;
  • 3 укриття;
  • 1 автівку;
  • 1 склад боєкомплекту.

Відео своєї бойової роботи бійці оприлюднили у телеграм-каналі.

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армія рф (21211) знищення (10293) дрони (8356) 77 ОАБ (63)
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Бійці РУБпАК "Рубака" рубають 3.14дарасів дуже файно... Респект!!!
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24.11.2025 20:29 Відповісти
Слава Героям!
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24.11.2025 21:37 Відповісти
 
 