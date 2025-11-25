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Бойцы 8-го полка ССО ликвидировали 9 оккупантов и технику противника. ВИДЕО
Операторы дронов 8-го полка Сил специальных операций сорвали планы врага на Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, авиационная разведка подразделения обнаружила передвижение штурмовых групп противника.
Благодаря быстрому взаимодействию между группами и четким действиям операторов по врагу были нанесены точные удары беспилотниками.
После сокрушительной атаки с воздуха штурмовики противника пытались укрыться в лесополосах и зданиях, однако там их уже ждала другая группа украинских воинов.
В результате боя:
- ликвидированы 9 оккупантов;
- уничтожено 3 единицы техники;
- остальные противники, пытавшиеся отступить, были ликвидированы FPV-дронами.
Скоординированная работа экипажей и операторов 8-го полка ССО Украины превратила атаку противника в ловушку.
Ранее сообщалось, что ССО нанесли удары по целям в Донецкой области в битве за Покровск.
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Василь Васько #582549
показать весь комментарий25.11.2025 18:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий25.11.2025 19:05 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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