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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Бойцы 8-го полка ССО ликвидировали 9 оккупантов и технику противника. ВИДЕО

Операторы дронов 8-го полка Сил специальных операций сорвали планы врага на Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиационная разведка подразделения обнаружила передвижение штурмовых групп противника.

Благодаря быстрому взаимодействию между группами и четким действиям операторов по врагу были нанесены точные удары беспилотниками.

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После сокрушительной атаки с воздуха штурмовики противника пытались укрыться в лесополосах и зданиях, однако там их уже ждала другая группа украинских воинов.

В результате боя:

  • ликвидированы 9 оккупантов;
  • уничтожено 3 единицы техники;
  • остальные противники, пытавшиеся отступить, были ликвидированы FPV-дронами.

Скоординированная работа экипажей и операторов 8-го полка ССО Украины превратила атаку противника в ловушку.

Ранее сообщалось, что ССО нанесли удары по целям в Донецкой области в битве за Покровск.

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армия РФ (22994) уничтожение (9984) ССО (713) дроны (7301)
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молодці хлопці,але це - літо
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25.11.2025 18:51 Ответить
Хорошенькие такие валяются кацапчики , а всё почему, да потому что дохленькие..
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25.11.2025 19:05 Ответить
 
 