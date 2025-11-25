Бойцы 8-го полка ССО ликвидировали 9 оккупантов и технику противника. ВИДЕО

Операторы дронов 8-го полка Сил специальных операций сорвали планы врага на Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиационная разведка подразделения обнаружила передвижение штурмовых групп противника.

Благодаря быстрому взаимодействию между группами и четким действиям операторов по врагу были нанесены точные удары беспилотниками.

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После сокрушительной атаки с воздуха штурмовики противника пытались укрыться в лесополосах и зданиях, однако там их уже ждала другая группа украинских воинов.

В результате боя:

ликвидированы 9 оккупантов;

уничтожено 3 единицы техники;

остальные противники, пытавшиеся отступить, были ликвидированы FPV-дронами.

Скоординированная работа экипажей и операторов 8-го полка ССО Украины превратила атаку противника в ловушку.

Ранее сообщалось, что ССО нанесли удары по целям в Донецкой области в битве за Покровск.

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