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Украинский дрон ликвидировал оккупанта на мотоцикле: "призрачный всадник" превратился в факел. ВИДЕО
Украинские беспилотники 28-й отдельной механизированной бригады догнали и уничтожили оккупанта на мотоцикле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский "призрачный всадник" пытался проехать по дороге в Константиновку, но подорвался вместе с мотоциклом в результате попадания FPV-дрона.
От взрывной волны тело оккупанта, охваченное огнем, отбросило на несколько метров. Рашист ликвидирован.
Также сообщалось, что дрон 28-й бригады попал оккупанту в голову.
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ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий26.11.2025 18:56 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Evgeniy Marushchak
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Александр Иванов #442761
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