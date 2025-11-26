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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Константиновское направление
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Украинский дрон ликвидировал оккупанта на мотоцикле: "призрачный всадник" превратился в факел. ВИДЕО

Украинские беспилотники 28-й отдельной механизированной бригады догнали и уничтожили оккупанта на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский "призрачный всадник" пытался проехать по дороге в Константиновку, но подорвался вместе с мотоциклом в результате попадания FPV-дрона.

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От взрывной волны тело оккупанта, охваченное огнем, отбросило на несколько метров. Рашист ликвидирован.

Также сообщалось, что дрон 28-й бригады попал оккупанту в голову.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое рашистов застряли в колючей проволоке и стали добычей украинских дронов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23001) уничтожение (9991) Донецкая область (12419) 28 отдельная механизированная бригада (210) дроны (7309) Покровский район (1764) Константиновка (80)
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Перевищення швидкості. Косметичка через ребра пролізла.
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26.11.2025 18:56 Ответить
яке гарне відео, згорів на роботі
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26.11.2025 19:02 Ответить
купа лайна.
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26.11.2025 19:28 Ответить
Мабуть, «двушечку млн дол США» віз для деркача, від ОЗУ міндіча та чЛЄНІв уряду шмигаля-свириденко??
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26.11.2025 20:32 Ответить
Треба не в голову а по ногам, щоб відривало і воно ще помучилось перед тим як здохне
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27.11.2025 01:03 Ответить
Де ви цю озвучку надибали?)
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27.11.2025 05:30 Ответить
Поїхав на концерт до кобздона
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27.11.2025 08:38 Ответить
 
 