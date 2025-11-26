Украинский дрон ликвидировал оккупанта на мотоцикле: "призрачный всадник" превратился в факел. ВИДЕО

Украинские беспилотники 28-й отдельной механизированной бригады догнали и уничтожили оккупанта на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский "призрачный всадник" пытался проехать по дороге в Константиновку, но подорвался вместе с мотоциклом в результате попадания FPV-дрона.

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От взрывной волны тело оккупанта, охваченное огнем, отбросило на несколько метров. Рашист ликвидирован.

Также сообщалось, что дрон 28-й бригады попал оккупанту в голову.

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