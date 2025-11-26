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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів Костянтинівський напрямок
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Український дрон ліквідував окупанта на мотоциклі: "примарний вершник" перетворився на факел. ВIДЕО

Українські безпілотники 28-ї окремої механізованої бригади наздогнали та знищили окупанта на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський "примарний вершник" намагався проїхати дорогою до Костянтинівки, але підірвався разом із мотоциклом внаслідок влучання FPV-дрона.

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Від вибухової хвилі тіло окупанта, охоплене вогнем, відкинуло на кілька метрів. Рашист ліквідований.

Також повідомлялося, що дрон 28-ї бригади влучив окупанту в голову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє рашистів застрягли в колючому дроті й стали здобиччю українських дронів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21218) знищення (10308) Донецька область (11295) 28 окрема механізована бригада (211) дрони (8372) Покровський район (1778) Костянтинівка (83)
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Перевищення швидкості. Косметичка через ребра пролізла.
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26.11.2025 18:56 Відповісти
яке гарне відео, згорів на роботі
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26.11.2025 19:02 Відповісти
купа лайна.
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26.11.2025 19:28 Відповісти
Мабуть, «двушечку млн дол США» віз для деркача, від ОЗУ міндіча та чЛЄНІв уряду шмигаля-свириденко??
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26.11.2025 20:32 Відповісти
Треба не в голову а по ногам, щоб відривало і воно ще помучилось перед тим як здохне
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27.11.2025 01:03 Відповісти
Де ви цю озвучку надибали?)
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27.11.2025 05:30 Відповісти
Поїхав на концерт до кобздона
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27.11.2025 08:38 Відповісти
 
 