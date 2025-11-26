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Український дрон ліквідував окупанта на мотоциклі: "примарний вершник" перетворився на факел. ВIДЕО
Українські безпілотники 28-ї окремої механізованої бригади наздогнали та знищили окупанта на мотоциклі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський "примарний вершник" намагався проїхати дорогою до Костянтинівки, але підірвався разом із мотоциклом внаслідок влучання FPV-дрона.
Від вибухової хвилі тіло окупанта, охоплене вогнем, відкинуло на кілька метрів. Рашист ліквідований.
Також повідомлялося, що дрон 28-ї бригади влучив окупанту в голову.
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ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар26.11.2025 18:56 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
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Александр Иванов #442761
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