Український дрон ліквідував окупанта на мотоциклі: "примарний вершник" перетворився на факел. ВIДЕО

Українські безпілотники 28-ї окремої механізованої бригади наздогнали та знищили окупанта на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський "примарний вершник" намагався проїхати дорогою до Костянтинівки, але підірвався разом із мотоциклом внаслідок влучання FPV-дрона.

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Від вибухової хвилі тіло окупанта, охоплене вогнем, відкинуло на кілька метрів. Рашист ліквідований.



Також повідомлялося, що дрон 28-ї бригади влучив окупанту в голову.

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