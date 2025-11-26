Двоє рашистів застрягли в колючому дроті й стали здобиччю українських дронів. ВIДЕО

Оператори дронів 58-ї мотопіхотної бригади ЗСУ імені Івана Виговського ліквідували 4 рашистів ударними безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одному з кадрів двоє окупантів намагалися пройти колючий дріт в смузі відповідальності Сил оборони. Один із них заплутався в ньому та впав.

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У цей момент підлетіли українські безпілотники та влучили загарбнику в спину.

Другий окупант був теж ліквідований.

Відео оприлюднено у соцмережах.

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