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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Двоє рашистів застрягли в колючому дроті й стали здобиччю українських дронів. ВIДЕО

Оператори дронів 58-ї мотопіхотної бригади ЗСУ імені Івана Виговського ліквідували 4 рашистів ударними безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одному з кадрів двоє окупантів намагалися пройти колючий дріт в смузі відповідальності Сил оборони. Один із них заплутався в ньому та впав.

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У цей момент підлетіли українські безпілотники та влучили загарбнику в спину.

Другий окупант був теж ліквідований.

Відео оприлюднено у соцмережах.

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"Нехай не ходять по копаному..."
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26.11.2025 18:23 Відповісти
штани колючкою порвали...

треба ще й розтяжки робити

.
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26.11.2025 19:10 Відповісти
как мухи на липучке....
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26.11.2025 19:10 Відповісти
Діли на два - на верхню і нижню половини тулуба!
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26.11.2025 19:35 Відповісти
Це в них така тактика. Тепер по трупакам можна через колючку проходити.
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26.11.2025 20:25 Відповісти
Не помогли руззьким драконовi зуби
I на кiлометри розтягнутий дрiт.
Думали зустрiти краль, та "мiднi труби",
А зустрiли "чмокi" - дрончикiв привiт...
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26.11.2025 21:37 Відповісти
 
 