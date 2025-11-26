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Двоє рашистів застрягли в колючому дроті й стали здобиччю українських дронів. ВIДЕО
Оператори дронів 58-ї мотопіхотної бригади ЗСУ імені Івана Виговського ліквідували 4 рашистів ударними безпілотниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одному з кадрів двоє окупантів намагалися пройти колючий дріт в смузі відповідальності Сил оборони. Один із них заплутався в ньому та впав.
У цей момент підлетіли українські безпілотники та влучили загарбнику в спину.
Другий окупант був теж ліквідований.
Відео оприлюднено у соцмережах.
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треба ще й розтяжки робити
.
I на кiлометри розтягнутий дрiт.
Думали зустрiти краль, та "мiднi труби",
А зустрiли "чмокi" - дрончикiв привiт...