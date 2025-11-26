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FPV-дрони бригади "Буревій" знищили гармату й засоби РЕБ ворога. ВIДЕО
Бійці Першої Президентської бригади НГУ "Буревій" відпрацювали ударними дронами по ворожих цілях під час бойових вильотів на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, уражено живу силу противника, знищено мотоцикли, засоби РЕБ, антени та укриття, ліквідовано склади ПММ і ворожу гармату.
Також виведено з ладу ударні та розвідувальні БпЛА, якими ворог намагався коригувати вогонь, проводити розвідку та завдавати ударів по українських позиціях Сил оборони.
Відео бійці оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
Також раніше повідомлялося, що оператори дронів бригади "Буревій" знищили 5 окупантів та 6 одиниць техніки на Куп’янщині.
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Любо Неожиданнов
показати весь коментар26.11.2025 17:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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