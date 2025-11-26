FPV-дроны бригады "Буревій" уничтожили пушку и средства РЭБ врага. ВИДЕО

Бойцы Первой Президентской бригады НГУ "Буревій" отработали ударными дронами по вражеским целям во время боевых вылетов на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, поражены живая сила противника, уничтожены мотоциклы, средства РЭБ, антенны и укрытия, ликвидированы склады ГСМ и вражеская пушка.

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Также выведены из строя ударные и разведывательные БПЛА, которыми враг пытался корректировать огонь, проводить разведку и наносить удары по украинским позициям Сил обороны.

Видео бойцы обнародовали в своем телеграм-канале.

Также ранее сообщалось, что операторы дронов бригады "Буревій" уничтожили 5 оккупантов и 6 единиц техники в Купянском районе.

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