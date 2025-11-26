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Двое рашистов застряли в колючей проволоке и стали добычей украинских дронов. ВИДЕО
Операторы дронов 58-й мотопехотной бригады ВСУ имени Ивана Выговского ликвидировали 4 рашистов ударными беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на одном из кадров двое оккупантов пытались пройти колючую проволоку в полосе ответственности Сил обороны. Один из них запутался в ней и упал.
В этот момент подлетели украинские беспилотники и попали захватчику в спину.
Второй оккупант был также ликвидирован.
Видео обнародовано в соцсетях.
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треба ще й розтяжки робити
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I на кiлометри розтягнутий дрiт.
Думали зустрiти краль, та "мiднi труби",
А зустрiли "чмокi" - дрончикiв привiт...