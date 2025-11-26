Двое рашистов застряли в колючей проволоке и стали добычей украинских дронов. ВИДЕО

Операторы дронов 58-й мотопехотной бригады ВСУ имени Ивана Выговского ликвидировали 4 рашистов ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на одном из кадров двое оккупантов пытались пройти колючую проволоку в полосе ответственности Сил обороны. Один из них запутался в ней и упал.

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В этот момент подлетели украинские беспилотники и попали захватчику в спину.

Второй оккупант был также ликвидирован.

Видео обнародовано в соцсетях.

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