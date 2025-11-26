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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Двое рашистов застряли в колючей проволоке и стали добычей украинских дронов. ВИДЕО

Операторы дронов 58-й мотопехотной бригады ВСУ имени Ивана Выговского ликвидировали 4 рашистов ударными беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на одном из кадров двое оккупантов пытались пройти колючую проволоку в полосе ответственности Сил обороны. Один из них запутался в ней и упал.

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В этот момент подлетели украинские беспилотники и попали захватчику в спину.

Второй оккупант был также ликвидирован.

Видео обнародовано в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (23001) уничтожение (9991) 58 отдельная мотопехотная бригада (156) дроны (7309)
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"Нехай не ходять по копаному..."
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26.11.2025 18:23 Ответить
штани колючкою порвали...

треба ще й розтяжки робити

.
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26.11.2025 19:10 Ответить
как мухи на липучке....
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26.11.2025 19:10 Ответить
Діли на два - на верхню і нижню половини тулуба!
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26.11.2025 19:35 Ответить
Це в них така тактика. Тепер по трупакам можна через колючку проходити.
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26.11.2025 20:25 Ответить
Не помогли руззьким драконовi зуби
I на кiлометри розтягнутий дрiт.
Думали зустрiти краль, та "мiднi труби",
А зустрiли "чмокi" - дрончикiв привiт...
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26.11.2025 21:37 Ответить
 
 