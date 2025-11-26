Український FPV-дрон ліквідував окупанта, що прикидався мертвим. ВIДЕО

Українські оператори дронів на відео ліквідували російського піхотинця, який вирішив прикинутися мертвим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот продемонстрував холоднокровність та витримку.

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Він посадив FPV-дрон на землю та дочекався, поки рашист зробить рухи.

У результаті військовий РФ підняв голову - і в ту ж мить був знищений.

Попередньо повідомлялося, що ССО знищили російську ДРГ у Покровську: ліквідовано 4 рашистів.

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