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Український FPV-дрон ліквідував окупанта, що прикидався мертвим. ВIДЕО
Українські оператори дронів на відео ліквідували російського піхотинця, який вирішив прикинутися мертвим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот продемонстрував холоднокровність та витримку.
Він посадив FPV-дрон на землю та дочекався, поки рашист зробить рухи.
У результаті військовий РФ підняв голову - і в ту ж мить був знищений.
Попередньо повідомлялося, що ССО знищили російську ДРГ у Покровську: ліквідовано 4 рашистів.
Топ коментарі
+9 YU ST
показати весь коментар26.11.2025 21:11 Відповісти Посилання
+6 Luk Viktor
показати весь коментар26.11.2025 21:19 Відповісти Посилання
+5 Погрібний Олександр
показати весь коментар26.11.2025 21:09 Відповісти Посилання
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