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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Український FPV-дрон ліквідував окупанта, що прикидався мертвим. ВIДЕО

Українські оператори дронів на відео ліквідували російського піхотинця, який вирішив прикинутися мертвим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілот продемонстрував холоднокровність та витримку.

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Він посадив FPV-дрон на землю та дочекався, поки рашист зробить рухи.

У результаті військовий РФ підняв голову - і в ту ж мить був знищений.

Попередньо повідомлялося, що ССО знищили російську ДРГ у Покровську: ліквідовано 4 рашистів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон ліквідував окупанта на мотоциклі: "примарний вершник" перетворився на факел. ВIДЕО

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армія рф (21218) знищення (10308) ЗСУ (8792) дрони (8372) Сили безпілотних систем (520)
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Топ коментарі
+9
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26.11.2025 21:11 Відповісти
+6
У дрона нерви кращі - і заряд батареї дозволив
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26.11.2025 21:19 Відповісти
+5
Мєчти сбиваются!
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26.11.2025 21:09 Відповісти
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Мєчти сбиваются!
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26.11.2025 21:09 Відповісти
Дрон трохи його полискотав.
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26.11.2025 21:11 Відповісти
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26.11.2025 21:11 Відповісти
Штиль в бензопилах - шо мэрс в автомобилях. Со Штиля они (бензопилы) и пошли
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26.11.2025 23:03 Відповісти
Я собі маю аж 3 штіля М260, М251 і акумуляторний.
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27.11.2025 09:13 Відповісти
У дрона нерви кращі - і заряд батареї дозволив
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26.11.2025 21:19 Відповісти
Дрон був на землі, енергію майже не витрачав.
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27.11.2025 11:16 Відповісти
телепорт до кабздона....
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26.11.2025 21:23 Відповісти
Так, телепорт до кабздона...., але є одно Но: по запчастинах або молекулами із атомами А можливо навіть електронами ....
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26.11.2025 21:40 Відповісти
пілот красава! респект!
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26.11.2025 21:38 Відповісти
пілоти дихання орка відчувають навіть на відстані 20-30 км...
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26.11.2025 21:41 Відповісти
Як казали давні римляни:
"Pro omni asino callido, est fulmen etiam callidius.".
На кожну хитру жопу знайдеться ще хитріший болт.
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26.11.2025 21:53 Відповісти
рахувать награблене тепер буде нічим
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26.11.2025 21:54 Відповісти
За моржок - пирожок!!!
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27.11.2025 09:24 Відповісти
"Любопытной Варваре башку оторвали".
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27.11.2025 11:13 Відповісти
Батл: дрон-ждун против кцапоопоссума...
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27.11.2025 16:56 Відповісти
 
 