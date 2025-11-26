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Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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У Покровську точаться бої. Оточення Сил оборони немає, логістика ускладнена, але забезпечується, - УВ "Схід"

бої в Покровську

У Покровську Донецької області тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських загарбників.

Про це повідомляє Угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.

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Бої в Покровську

"Точаться бої у місті, також окупанти закидають нечисленні групи до центральної частини Покровська, завдання яких - створити картинку для пропагандистських медіа", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися до південної частини міста. Наші захисники зупиняють спроби малих ворожих груп просунутися на північ.

До оборони міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, морської піхоти, штурмові підрозділи, окремі підрозділи СБУ, СБС, ССО, НГУ, ГУР.

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"Загарбники планували захопити Покровськ до вересня. Наразі — кінець листопада, але бої у місті тривають. У результаті запеклих боїв ворог зазнає величезних втрат і вже змушений задіювати резерви", - розповіли в УВ "Схід".

Ворог намагається зайти в Мирноград

Ворог також посилює тиск на Мирноград, намагається перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом та зайти в місто. У відповідь Сили оборони нарощують свої спроможності, задіюють необхідні засоби, щоб зірвати наступальні плани росіян. Знищується техніка та особовий склад окупантів.

Захист логістики 

Українські захисники також активно працюють над руйнуванням логістики російської армії, завдяки чому суттєво скоротилася кількість штурмових дій із застосуванням бронетехніки з боку РФ.

Інженерні війська організували захисні коридори з сіток у тих районах, де це було можливо. Маршрути висування техніки доведені до максимально близької відстані до лінії зіткнення та прикриті силами ППО. Цими ж коридорами здійснюється евакуація.

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Там, де сухопутна логістика неможлива з міркувань безпеки, застосовуються важкі дрони, НРК або робота пішими групами. НРК також активно використовують для підвозу необхідного на позиції та евакуації поранених.

Оточення немає

"Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, та впевнено тримають визначені позиції. Оточення наших військ немає, логістика ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі. Закликаємо довіряти офіційнім джерелам і користуватись тільки перевіреною інформацією", - наголошують в УВ "Схід".

Також читайте: Сили оборони впевнено тримають позиції у Мирнограді. Штурмові групи ворога знищуються, - УВ "Схід"

Яка ситуація у Покровську?

Автор: 

Донецька область (11295) бойові дії (5937) Покровськ (1346) Мирноград (276) Покровський район (1778)
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Топ коментарі
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потрібен розум, якого, як довів 2019, в нас немає...
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27.11.2025 05:38 Відповісти
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пацани, я не знаю там логістіку-шмагістіку, в поля не в поля там відходити
але як бачите, що не витягуєте на цьому рубежі держати кацапню?
суньтесь на куди можете зачепитися...
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26.11.2025 18:34 Відповісти
Потрібен обхідний маневр удар в обхід Покровська, щоб відрізати логістику ворога, а резервів немає, Сирський з Зеленським все просрали.
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27.11.2025 05:35 Відповісти
потрібен розум, якого, як довів 2019, в нас немає...
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27.11.2025 05:38 Відповісти
розум за гроші не купиш, тому потрібна мобілізація молоді та жінок!
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27.11.2025 05:47 Відповісти
саме тому 18-22 ***** з країни за дозволом верховного!
кажу ж - нема розуму і діти голі....
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27.11.2025 05:50 Відповісти
велика біда в Україні, ой велика!
один за одного чіпляйтеся без партійності...
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27.11.2025 05:57 Відповісти
Щоб кацапи здохли всі скопом не тільки на нашій землі ,
а і на кацапстані 😡
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26.11.2025 18:58 Відповісти
"Оточення не має", за те є переважаючий вогневий контроль. Евакуація пораненого, може тривати три дні
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27.11.2025 06:35 Відповісти
Тільки єврейський клоун міг придумати,щоб ЗСУ очолив московит із своєю командою. Після Залужного не звільнено ЖОДНОГО МЕТРА українських земель!
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27.11.2025 07:11 Відповісти
тільки українці спромогнулися вибрати собі в гетьмана
того якого вони вибрали!
уявляєте собі арабську сісу яка би собі в гетьмани вибрала єврея?
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27.11.2025 07:53 Відповісти
 
 