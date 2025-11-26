У Покровську точаться бої. Оточення Сил оборони немає, логістика ускладнена, але забезпечується, - УВ "Схід"
У Покровську Донецької області тривають пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських загарбників.
Про це повідомляє Угруповання військ "Схід", передає Цензор.НЕТ.
Бої в Покровську
"Точаться бої у місті, також окупанти закидають нечисленні групи до центральної частини Покровська, завдання яких - створити картинку для пропагандистських медіа", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що противник, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися до південної частини міста. Наші захисники зупиняють спроби малих ворожих груп просунутися на північ.
До оборони міста залучені підрозділи Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, морської піхоти, штурмові підрозділи, окремі підрозділи СБУ, СБС, ССО, НГУ, ГУР.
"Загарбники планували захопити Покровськ до вересня. Наразі — кінець листопада, але бої у місті тривають. У результаті запеклих боїв ворог зазнає величезних втрат і вже змушений задіювати резерви", - розповіли в УВ "Схід".
Ворог намагається зайти в Мирноград
Ворог також посилює тиск на Мирноград, намагається перерізати логістику між Покровськом і Мирноградом та зайти в місто. У відповідь Сили оборони нарощують свої спроможності, задіюють необхідні засоби, щоб зірвати наступальні плани росіян. Знищується техніка та особовий склад окупантів.
Захист логістики
Українські захисники також активно працюють над руйнуванням логістики російської армії, завдяки чому суттєво скоротилася кількість штурмових дій із застосуванням бронетехніки з боку РФ.
Інженерні війська організували захисні коридори з сіток у тих районах, де це було можливо. Маршрути висування техніки доведені до максимально близької відстані до лінії зіткнення та прикриті силами ППО. Цими ж коридорами здійснюється евакуація.
Там, де сухопутна логістика неможлива з міркувань безпеки, застосовуються важкі дрони, НРК або робота пішими групами. НРК також активно використовують для підвозу необхідного на позиції та евакуації поранених.
Оточення немає
"Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, та впевнено тримають визначені позиції. Оточення наших військ немає, логістика ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі. Закликаємо довіряти офіційнім джерелам і користуватись тільки перевіреною інформацією", - наголошують в УВ "Схід".
Яка ситуація у Покровську?
- За даними УВ "Схід", ворог намагається прорвати оборону Покровська та Мирнограда: ЗСУ знищують окупантів у міській забудові.
- Як стверджують у DeepState, центральна частина Покровська поступово переходить під контроль РФ: ворог закріплюється та облаштовує позиції.
- Пресцентр 7 корпусу ДШВ повідомляв, що Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.
- 23 листопада моніторинговий проєкт DeepState повідомляв, що російські загарбники мають просування у Покровську та поблизу Даченського Донецької області.
- 26 листопада повідомлялося, що російські військові фіксуються в районі залізничного вокзалу у Покровську на Донеччині.
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але як бачите, що не витягуєте на цьому рубежі держати кацапню?
суньтесь на куди можете зачепитися...
кажу ж - нема розуму і діти голі....
один за одного чіпляйтеся без партійності...
а і на кацапстані 😡
того якого вони вибрали!
уявляєте собі арабську сісу яка би собі в гетьмани вибрала єврея?