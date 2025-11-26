Російські військові фіксуються в районі залізничного вокзалу у Покровську, - DeepState. ФОТО
Російські військові фіксуються в районі залізничного вокзалу у Покровську на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків моніторингового проєкту DeepState.
Ворог фіксується у центральній частині Покровська
На жаль, з'являється все більше відео з фіксацією окупантів у центральній частині міста.
"Цього разу група виродків йде з півночі на південь вздовж проспекту Миру, фіксуючи руїни міста та місцевого бізнесу.
Поки "генерал мороз" ще спить, ворогу допомагає "полковник дощ" та "майор туман", - йдеться у повідомленні.
"На жаль, простої заяви недостатньо щоб ворог покинув центральну частину міста. А спроби закидати штурмовиків у тил, щоб відзвітувати про успішні дії - часто закінчуються невдало", - додали у DeepState.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ССО знищили російську ДРГ у Покровську: ліквідовано 4 рашистів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зараз, зе!скоморох туди сюди злітає, там сям поговорить і буде нам щастя.....
Гарний план, на болотах аплодують.
Головні зрадники, які працюють на пуйла це верховний головнокомандувач іуда Зеля, головнокомандувач - рашист сирський, весь Генштаб, весь склад міноборони, всі совкові паркетні генерали.
против сдачи территорий что то пропищал.Рецепт против сдачи территорий есть и он звучит так :не хочешь сдавать свои земли врагу =не прячешся от тцк ,а лучше добровольно вступаешь на службу и на фронт в центральную частину Покровска вражеские дрг оттуда выбивать
А також більше півмільйона тилових військових які відкупились від фронту, мєнти, прикордонники на західному кордоні та з Придністров'ям, митники, прокурори, ітд..
Це більше мільйона ухилянтів в погонах.
не кажіть нікому більше!!!!
бо генерал сирський, чєго ізволітє доповідає, що все добре!!!
Окупант висунув голову із нори і смиренно чекає удару безпілотника. ВIДЕО
Військові РФ "без напрягу" дочекалися ліквідації: український дрон атакував 2 рашистів під Покровськом. ВIДЕО
До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ.
Зокрема, днями зачистку від ворожої присутності провів 425 окремий штурмовий полк "Скала" у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.
Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, які безуспішно намагаються посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог зазнає максимальних втрат.
В'єтнам та США.
Теж були різні вагові категорії.
І що з того?
Треба всі сили на захист держави.
Але цього не буде з цією корупційною владою зрадників.
В то время как у них есть всё: дроны, самолеты, спутники, снайперы..
Падлы, выродки!! За миндича сдают наших
Ще не вечір.