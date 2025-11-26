Російські військові фіксуються в районі залізничного вокзалу у Покровську, - DeepState. ФОТО

Російські військові фіксуються в районі залізничного вокзалу у Покровську на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків моніторингового проєкту DeepState.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворог фіксується у центральній частині Покровська

На жаль, з'являється все більше відео з фіксацією окупантів у центральній частині міста.

"Цього разу група виродків йде з півночі на південь вздовж проспекту Миру, фіксуючи руїни міста та місцевого бізнесу.

Поки "генерал мороз" ще спить, ворогу допомагає "полковник дощ" та "майор туман", - йдеться у повідомленні.

"На жаль, простої заяви недостатньо щоб ворог покинув центральну частину міста. А спроби закидати штурмовиків у тил, щоб відзвітувати про успішні дії - часто закінчуються невдало", - додали у DeepState.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ССО знищили російську ДРГ у Покровську: ліквідовано 4 рашистів.