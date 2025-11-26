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Новини Фото Бойові дії на Покровському напрямку
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Російські військові фіксуються в районі залізничного вокзалу у Покровську, - DeepState. ФОТО

Російські військові фіксуються в районі залізничного вокзалу у Покровську на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків моніторингового проєкту DeepState.

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Ворог фіксується у центральній частині Покровська

На жаль, з'являється все більше відео з фіксацією окупантів у центральній частині міста.

Окупанти у Покровську

"Цього разу група виродків йде з півночі на південь вздовж проспекту Миру, фіксуючи руїни міста та місцевого бізнесу.

Поки "генерал мороз" ще спить, ворогу допомагає "полковник дощ" та "майор туман", - йдеться у повідомленні.

"На жаль, простої заяви недостатньо щоб ворог покинув центральну частину міста. А спроби закидати штурмовиків у тил, щоб відзвітувати про успішні дії - часто закінчуються невдало", - додали у DeepState.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ССО знищили російську ДРГ у Покровську: ліквідовано 4 рашистів.

Автор: 

армія рф (21218) Донецька область (11295) бойові дії (5937) Покровськ (1346) Покровський район (1778)
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Топ коментарі
+7
Здати землі, які контролюєш це зебілізм вищого ґатунку. Це ганьба. Здати що би що? Треба брать США на понт, шо мол якщо орки попруть далі після здачі, то СШП мають задіяти весь свій військовий арсенал. І цей договір має бути підписаний кров'ю, а Іванка та Маланка мають сидіти в Києві як живий шіт
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26.11.2025 11:51 Відповісти
+5
та насрати на той покровськ!
зараз, зе!скоморох туди сюди злітає, там сям поговорить і буде нам щастя.....
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26.11.2025 11:47 Відповісти
+5
Ходят свободно, значит не боятся ни дронов, ни артиллерии, ни пехоты.
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26.11.2025 11:48 Відповісти
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Що Діп Стейт морозить? На Вашій же мапі усі точки локацій, де зафіксовані рашисти, окрашено у ЧЕРВОНИЙ колір! А це означає, що цю територію контролюють російські війська! То який тоді сенс про це казати, якщо й так все ясно???
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26.11.2025 11:44 Відповісти
та насрати на той покровськ!
зараз, зе!скоморох туди сюди злітає, там сям поговорить і буде нам щастя.....
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26.11.2025 11:47 Відповісти
Здати землі, які контролюєш це зебілізм вищого ґатунку. Це ганьба. Здати що би що? Треба брать США на понт, шо мол якщо орки попруть далі після здачі, то СШП мають задіяти весь свій військовий арсенал. І цей договір має бути підписаний кров'ю, а Іванка та Маланка мають сидіти в Києві як живий шіт
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26.11.2025 11:51 Відповісти
У 2019 році на Донбасі відбулося розведення військ на трьох ділянках: Станиця Луганська (червень), Золоте (жовтень) та Петрівське (листопад). Це було відновленням плану розведення, який передбачав досягнення семиденної тиші для початку відведення.
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26.11.2025 11:54 Відповісти
Ого, як все просто. От тільки нащо це все США? Просто вмиють руки і все, і "здамо" ми ще більше земель, але разом з життями українців, залишками економіки, і не буде ніякого майбутнього в України.
Гарний план, на болотах аплодують.
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26.11.2025 12:00 Відповісти
Здамо ще більше, завдяки корупційному вищому військово-політичному керівництву держави.
Головні зрадники, які працюють на пуйла це верховний головнокомандувач іуда Зеля, головнокомандувач - рашист сирський, весь Генштаб, весь склад міноборони, всі совкові паркетні генерали.
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26.11.2025 12:05 Відповісти
Ну от, тому і треба проводити вибори якомога швидше, бо вороги України не лише на болотах сидять, а й у Києві.
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26.11.2025 12:10 Відповісти
Вот те раз ухылянт и критик тцк
против сдачи территорий что то пропищал.Рецепт против сдачи территорий есть и он звучит так :не хочешь сдавать свои земли врагу =не прячешся от тцк ,а лучше добровольно вступаешь на службу и на фронт в центральную частину Покровска вражеские дрг оттуда выбивать
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26.11.2025 12:04 Відповісти
ТЦК це і є ухилянти, від фронту.
А також більше півмільйона тилових військових які відкупились від фронту, мєнти, прикордонники на західному кордоні та з Придністров'ям, митники, прокурори, ітд..
Це більше мільйона ухилянтів в погонах.
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26.11.2025 12:08 Відповісти
Воно то так, але він правильно написав. Кричати з диванів легко.
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26.11.2025 12:12 Відповісти
Диванні ТЦКшники, мєнти, військові тиловики вас підтримають.
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26.11.2025 12:14 Відповісти
Та я ж не заперечую, що всі, кого ви перелічили, є ухилянтами.
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26.11.2025 12:51 Відповісти
Эта крейда знаный ухылянт и паникер готовый к капитуляции и яростный критик тцк ,а сегодня вдруг гибсона не туда занесло .Не все из тцк ухылянты есть там и те кто уже отвоевал с ранениями.Всех под одну гребенку не надо грести .Даже если всех ментов или хотя две трети отправить на фронт без общей принудительной мобилизации все равно не обойтись
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26.11.2025 12:32 Відповісти
Крейда може і "ухилянт і панікер", але мене цікавить ким себе вважає В. Краснобокий. Не розкажете?
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26.11.2025 12:53 Відповісти
Це не діпстейт, це 7-дшк вчора заявив, що контролює вокзал, хоч й напружено. А діпстейт зараз наполягає, що там - орки.
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26.11.2025 12:01 Відповісти
тссс...
не кажіть нікому більше!!!!
бо генерал сирський, чєго ізволітє доповідає, що все добре!!!
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26.11.2025 11:45 Відповісти
Ходят свободно, значит не боятся ни дронов, ни артиллерии, ни пехоты.
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26.11.2025 11:48 Відповісти
Нічого дивного . Вже скільки разів військові пояснювали що - класичної лінії оборони ( тут ми , а попереду вони ) у Покровську , як й повсюди , більше не існує . І що Покровськ це - суцільна сіра зона , в одному будинку наші , в сусідньому кацапи , далі знову наші , а за ними знову кацапи , і так - по всьому місту . Кацапи можуть бути в будь якому районі міста , і наші теж .
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26.11.2025 11:50 Відповісти
Як передає Укрінформ, про ситуацію у Покровській агломерації станом на 10:00 23 листопада 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив у https://www.facebook.com/reel/1887687035159959 Фейсбуці.

До ліквідації ворога у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ.

Зокрема, днями зачистку від ворожої присутності провів 425 окремий штурмовий полк "Скала" у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.

Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, які безуспішно намагаються посилити тиск на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти у північну частину міста через залізницю ворог зазнає максимальних втрат.
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26.11.2025 11:56 Відповісти
То 23 было ,а сегодня уже 26
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26.11.2025 12:05 Відповісти
Тобто брехати про зачистку від рашистів чи як?
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26.11.2025 12:09 Відповісти
Зачистили 23 ,а сегодня новых на мясо кинули .Возможно что и тех наших кто зачищал первых ихних тоже уже эти новые зачистили ( не дай Бог конечно).Мяса у врага хватает
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26.11.2025 12:34 Відповісти
А чому туман і дощ кацапам помагає, а нам - ні?
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26.11.2025 12:10 Відповісти
Тому що поганому танцюристу яйця заважають, а от хорошому - ні!
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26.11.2025 12:18 Відповісти
різна вагова категорія ну невже так важко зрозуміти ?
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26.11.2025 12:27 Відповісти
Афганістан та совок.
В'єтнам та США.
Теж були різні вагові категорії.
І що з того?
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26.11.2025 12:29 Відповісти
У нас екзистанційна війна , незрівнянні речі.
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26.11.2025 12:33 Відповісти
Тим більше.
Треба всі сили на захист держави.
Але цього не буде з цією корупційною владою зрадників.
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26.11.2025 13:27 Відповісти
Наші всі до останнього сили це 1/5 ввд московитів... все таки потрібно дорослішати і бути реалістом...
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26.11.2025 13:42 Відповісти
Они просачиваются. А нашим из окопов и домов сложно наблюдать.
В то время как у них есть всё: дроны, самолеты, спутники, снайперы..
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26.11.2025 13:21 Відповісти
Нам теж допомогаэ з логістикою, але їм допомогає більше, бо вони у наступі, а ми - в обороні. І основна наша зброя - це дрони, а у рашистів є багато КАБів і набагато більше м'ясної піхоти.
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26.11.2025 14:18 Відповісти
А що, Буданов з двома гвинтокрилами вже відлитів?
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26.11.2025 12:49 Відповісти
Караул устал.... всмысле пилоты обедают
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26.11.2025 13:24 Відповісти
От этой фразы мурашки и мороз.. " А спроби закидати штурмовиків у тил, щоб відзвітувати про успішні дії - часто закінчуються невдало", Джерело: https://censor.net/ua/p3587069

Падлы, выродки!! За миндича сдают наших
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26.11.2025 13:18 Відповісти
Одним словом, миндичгейту нужны "штурмовые" войска как новый ребрендинг смертника-штрафника !!! Ты ж вася "штурмовых войск воин"??? Так или штурмуй а не прячься в лисьих норах имени сырского
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26.11.2025 13:23 Відповісти
Похоже, что у ВСУ уже вообще ничего из мощного оружия не осталось, одни лишь дрончики.😞 Точнее, может и есть, а вот с БК - проблема. Уже давно практически не пишут про хаймарсы и атакамсы, дальнобойные пушки и т.п.
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26.11.2025 14:48 Відповісти
Слуга російського народу доламує велосипед Україна.
Ще не вечір.
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26.11.2025 15:47 Відповісти
 
 