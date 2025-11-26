Российские военные фиксируются в районе железнодорожного вокзала в Покровске, - DeepState. ФОТО

Российские военные фиксируются в районе железнодорожного вокзала в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков мониторингового проекта DeepState.

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Враг фиксируется в центральной части Покровска

К сожалению, появляется все больше видео с фиксацией оккупантов в центральной части города.

"На этот раз группа ублюдков идет с севера на юг вдоль проспекта Мира, фиксируя руины города и местного бизнеса.

Пока "генерал мороз" еще спит, врагу помогают "полковник дождь" и "майор туман", - говорится в сообщении.

"К сожалению, простого заявления недостаточно, чтобы враг покинул центральную часть города. А попытки забросить штурмовиков в тыл, чтобы отчитаться об успешных действиях, часто заканчиваются неудачно", - добавили в DeepState.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ССО уничтожили российскую ДРГ в Покровске: ликвидировано 4 рашистов.