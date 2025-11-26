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Росіяни окупували Промінь на Донеччині та Високе на Запоріжжі, є просування поблизу Мирнограда та у Покровську, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники окупували Промінь у Донецькій області та Високе у Запорізькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог окупував Промінь (Донецька обл.) та Високе (Запорізька обл., окупаційна радянська назва — Червоне), а також просунувся поблизу Мирнограда (Донецька обл.), Затишшя (Запорізька обл.), Марфополя (Запорізька обл.) та у Покровську (Донецька обл.)", - сказано в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше проєкт DeepState повідомляв, що російські загарбники мають просування на двох напрямках в Донецькій області та на Гуляйпільському в Запорізькій області.
Топ коментарі
+25 Светлана Круп
показати весь коментар26.11.2025 16:43 Відповісти Посилання
+11 Володимир Омельянов
показати весь коментар26.11.2025 16:35 Відповісти Посилання
+11 Вячеслав Перов
показати весь коментар26.11.2025 16:38 Відповісти Посилання
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Після звільнення Зеленським Залежного і 26 генералів Генштабу - фронт посипався і вина тут виключно на Верховному. Навіть не будемо говорити про інші аспекти, хоча і там винним є Верховний.
я думаю он об этом мечтает, потому что не хочет відповідати за провали
Борти споряджені та готові.
Наступні ночі - уважно.
Якби не війна, мабуль його геній так би і помер разом з ним.
Та нам офігенно пощастило.
Яка ще країна може похвалитися такою плеядою видатних "схемо-техніків"?