Росіяни окупували Промінь на Донеччині та Високе на Запоріжжі, є просування поблизу Мирнограда та у Покровську, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували Промінь у Донецькій області та Високе у Запорізькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Промінь (Донецька обл.) та Високе (Запорізька обл., окупаційна радянська назва — Червоне), а також просунувся поблизу Мирнограда (Донецька обл.), Затишшя (Запорізька обл.), Марфополя (Запорізька обл.) та у Покровську (Донецька обл.)", - сказано в повідомленні.

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Що передувало?

Раніше проєкт DeepState повідомляв, що російські загарбники мають просування на двох напрямках в Донецькій області та на Гуляйпільському в Запорізькій області.

Дивіться також: Ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях, - DeepState. КАРТИ