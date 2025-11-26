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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни окупували Промінь на Донеччині та Високе на Запоріжжі, є просування поблизу Мирнограда та у Покровську, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники окупували Промінь у Донецькій області та Високе у Запорізькій області. 

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог окупував Промінь (Донецька обл.) та Високе (Запорізька обл., окупаційна радянська назва — Червоне), а також просунувся поблизу Мирнограда (Донецька обл.), Затишшя (Запорізька обл.), Марфополя (Запорізька обл.) та у Покровську (Донецька обл.)", - сказано в повідомленні.

мапи
Фото: DeepState
мапи
Фото: DeepState
мапи
Фото: DeepState
мапи
Фото: DeepState
мапи
Фото: DeepState
мапи
Фото: DeepState

Що передувало?

Дивіться також: Ворог окупував Катеринівку та Новомиколаївку і просунувся у Запорізькій та Донецькій областях, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Запорізька область (4953) Донецька область (11295) Покровськ (1346) Мирноград (276) Покровський район (1778) Пологівський район (425) Високе (5) Затишшя (8) Марфопіль (1) Промінь (3)
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Топ коментарі
+25
Бери й виганяй. Ти з якого окопу пишеш? Задрали вже диванні воюваки, за сраки яких наші хлопці гинуть!
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26.11.2025 16:43 Відповісти
+11
Жодного дня що б ворог не захоплював територій ,так ось для чого був звільнений Залужний і 16 генеоалів ,тому була провалена мобілізація "найвеличніший" тут ні до чого ,може вже Сирського треба звільняти ,хтось має в цій країні відповідати за провали.
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26.11.2025 16:35 Відповісти
+11
вигнати на болота язиком хіба що.
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26.11.2025 16:38 Відповісти
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Ні дня без просувань кацапів - стабілізація фронту потрібна - шоб про шось балакати
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26.11.2025 16:33 Відповісти
Прошу. Ви з кацапами хочете про щось балакати? Немає про що. Тільки вигнати на болота.
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26.11.2025 16:35 Відповісти
вигнати на болота язиком хіба що.
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26.11.2025 16:38 Відповісти
То виганяй, ******* не мішки ворочати
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27.11.2025 07:32 Відповісти
Бери й виганяй. Ти з якого окопу пишеш? Задрали вже диванні воюваки, за сраки яких наші хлопці гинуть!
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26.11.2025 16:43 Відповісти
Жодного дня що б ворог не захоплював територій ,так ось для чого був звільнений Залужний і 16 генеоалів ,тому була провалена мобілізація "найвеличніший" тут ні до чого ,може вже Сирського треба звільняти ,хтось має в цій країні відповідати за провали.
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26.11.2025 16:35 Відповісти
За яке "одне"?
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26.11.2025 16:52 Відповісти
Валєру звільнив Зеленський і він його призначив послом, щоб той не псував йому рейтинги. Чи Валєра мав видати свій наказ і не звільнятися? Вам відомо, що Валєра був головнокомандувач, а нарід 73% Зеленського вибрали Верховним Головнокомандувачем?
Після звільнення Зеленським Залежного і 26 генералів Генштабу - фронт посипався і вина тут виключно на Верховному. Навіть не будемо говорити про інші аспекти, хоча і там винним є Верховний.
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26.11.2025 16:48 Відповісти
"Сирського треба звільняти ,хтось має в цій країні відповідати за провали"

я думаю он об этом мечтает, потому что не хочет відповідати за провали
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26.11.2025 16:45 Відповісти
Сирський винен, що кацапів більше і вони краще озброєні?
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26.11.2025 16:48 Відповісти
Це як пояснювали чонгаг? Чому не підірвали мости? І такі гаварящіє голови відповідали : патамучта рускіх била в 5-10 раз больше.
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26.11.2025 17:05 Відповісти
В цьому винна вся українська влада 1991 року, які здали ядерку та ракети москві, якими вона зараз нас обстрілює. Кучма здав ядерку і продавав зброю в Африку, при ющі було продано зброї на 1,5 млрд$. При янику було скорочення чисельності армії. Тільки порох почав будувати армію, але у 19 році українці вирішили, що це їм не потрібно.
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26.11.2025 17:14 Відповісти
Підписувати план трампа, аби мати час замінити військове та політичне керівництво на адекватне, надіятися на прихід до влади демократів. Поставити у владу патріотів. Все одно все, що буде підписано ніхто не буде виконувати, але це дасть час Україні зробити роботу над помилками.
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26.11.2025 17:58 Відповісти
❗️Є загроза через можливі пуски ракет Х-22/32 з 8 бортів Ту-22м3 оголошено на найближчі 1-2 дні.

Борти споряджені та готові.

Наступні ночі - уважно.
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26.11.2025 16:37 Відповісти
Розстріляє трибунал Сирського і що? Фронт стабілізується якщо ворог кратно переважає в живій силі та озброєнні?
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26.11.2025 16:38 Відповісти
А хто винен, що в нас нема живої сили та озброєнь?
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26.11.2025 21:48 Відповісти
В тому що немає живої сили винувати виключно ми, а то що немає озброєння- то влада. Але на жаль озброєння зараз є, а сили нема. Тому що в кожній родині / оточенні , якщо не кривити душею є добра трійка- пʼятірка здорових дядьків, які никаються під спідницями. Багато звалило за кордон. Останнім часом і молодь відпустили. Тому й будуть кожен день займати по три села. Поки за стіл нас не посадять силою, бо вже нікого не залишиться із захисників
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27.11.2025 07:37 Відповісти
Згідно того плану припинення війни зараз частина донецької області неокупованої є варіантом для деокупації частини чотирьох областей Дніпропетровської Сумської Харьківської , Миколаївської .Коли вони захоплять повністю Донецьку область орки з цих чотирьох областей не підуть ніколи. Такі реалії хто би там що не говорив
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26.11.2025 16:48 Відповісти
Так же и про Херсон говорили и про Изюм , так что все может быть
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26.11.2025 16:53 Відповісти
Зате в нас є геніальний конструктор Штілерман.
Якби не війна, мабуль його геній так би і помер разом з ним.
Та нам офігенно пощастило.
Яка ще країна може похвалитися такою плеядою видатних "схемо-техніків"?
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26.11.2025 16:52 Відповісти
Цікаво чи Сирський має намір виправляти цю ситуацію або він тільки за весільного генерала?
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26.11.2025 16:54 Відповісти
Коли мобілізація силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів? Хворі люди. яких хапають, не потягнуть. Чи може, закордонні офіцери-втікачі повернуться?
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26.11.2025 17:37 Відповісти
Орки неделями и месяцами продвигаются, но сбегут со всех мест в один день.
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26.11.2025 23:13 Відповісти
На фронті не вистачає солдатів,зате тут- тисячі ,,диванних воїнів,, І десятки планів і історій,які б на думку ,,воїнів,, допомогли розбити армію *****...В по факту- ******..
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27.11.2025 07:06 Відповісти
 
 