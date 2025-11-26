Россияне оккупировали Проминь на Донетчине и Высокое на Запорожье, есть продвижение около Мирнограда и в Покровске, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики оккупировали Проминь в Донецкой области и Высокое в Запорожской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг оккупировал Проминь (Донецкая обл.) и Высокое (Запорожская обл., оккупационное советское название - Червоное\ Красное), а также продвинулся вблизи Мирнограда (Донецкая обл.), Затишья (Запорожская обл.), Марфополя (Запорожская обл.) и в Покровске (Донецкая обл.)", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются по двум направлениям - в Донецкой области и на Гуляйпольском, в Запорожской области.
Топ комментарии
+15 Светлана Круп
показать весь комментарий26.11.2025 16:43 Ответить Ссылка
+9 Вячеслав Перов
показать весь комментарий26.11.2025 16:38 Ответить Ссылка
+7 Володимир Омельянов
показать весь комментарий26.11.2025 16:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після звільнення Зеленським Залежного і 26 генералів Генштабу - фронт посипався і вина тут виключно на Верховному. Навіть не будемо говорити про інші аспекти, хоча і там винним є Верховний.
я думаю он об этом мечтает, потому что не хочет відповідати за провали
Борти споряджені та готові.
Наступні ночі - уважно.
Якби не війна, мабуль його геній так би і помер разом з ним.
Та нам офігенно пощастило.
Яка ще країна може похвалитися такою плеядою видатних "схемо-техніків"?