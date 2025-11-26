РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9669 посетителей онлайн
Новости Обновление карты DeepState
2 171 27

Россияне оккупировали Проминь на Донетчине и Высокое на Запорожье, есть продвижение около Мирнограда и в Покровске, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики оккупировали Проминь в Донецкой области и Высокое в Запорожской области. 

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Проминь (Донецкая обл.) и Высокое (Запорожская обл., оккупационное советское название - Червоное\ Красное), а также продвинулся вблизи Мирнограда (Донецкая обл.), Затишья (Запорожская обл.), Марфополя (Запорожская обл.) и в Покровске (Донецкая обл.)", — говорится в сообщении.

карты
Фото: DeepState
карты
Фото: DeepState
карты
Фото: DeepState
карты
Фото: DeepState
карты
Фото: DeepState
карты
Фото: DeepState

Что предшествовало?

  • Ранее проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются по двум направлениям - в Донецкой области и на Гуляйпольском, в Запорожской области.

Смотрите также: Враг оккупировал Катериновку и Новониколаевку и продвинулся в Запорожской и Донецкой областях, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Запорожская область (3822) Донецкая область (11426) Покровск (993) Мирноград (146) Покровский район (1336) Пологовский район (254) Высокое (2) Затишье (6) Марфополь (1) Проминь (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Бери й виганяй. Ти з якого окопу пишеш? Задрали вже диванні воюваки, за сраки яких наші хлопці гинуть!
показать весь комментарий
26.11.2025 16:43 Ответить
+9
вигнати на болота язиком хіба що.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:38 Ответить
+7
Жодного дня що б ворог не захоплював територій ,так ось для чого був звільнений Залужний і 16 генеоалів ,тому була провалена мобілізація "найвеличніший" тут ні до чого ,може вже Сирського треба звільняти ,хтось має в цій країні відповідати за провали.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ні дня без просувань кацапів - стабілізація фронту потрібна - шоб про шось балакати
показать весь комментарий
26.11.2025 16:33 Ответить
Прошу. Ви з кацапами хочете про щось балакати? Немає про що. Тільки вигнати на болота.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:35 Ответить
вигнати на болота язиком хіба що.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:38 Ответить
Бери й виганяй. Ти з якого окопу пишеш? Задрали вже диванні воюваки, за сраки яких наші хлопці гинуть!
показать весь комментарий
26.11.2025 16:43 Ответить
Жодного дня що б ворог не захоплював територій ,так ось для чого був звільнений Залужний і 16 генеоалів ,тому була провалена мобілізація "найвеличніший" тут ні до чого ,може вже Сирського треба звільняти ,хтось має в цій країні відповідати за провали.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:35 Ответить
За яке "одне"?
показать весь комментарий
26.11.2025 16:52 Ответить
Валєру звільнив Зеленський і він його призначив послом, щоб той не псував йому рейтинги. Чи Валєра мав видати свій наказ і не звільнятися? Вам відомо, що Валєра був головнокомандувач, а нарід 73% Зеленського вибрали Верховним Головнокомандувачем?
Після звільнення Зеленським Залежного і 26 генералів Генштабу - фронт посипався і вина тут виключно на Верховному. Навіть не будемо говорити про інші аспекти, хоча і там винним є Верховний.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:48 Ответить
"Сирського треба звільняти ,хтось має в цій країні відповідати за провали"

я думаю он об этом мечтает, потому что не хочет відповідати за провали
показать весь комментарий
26.11.2025 16:45 Ответить
Сирський винен, що кацапів більше і вони краще озброєні?
показать весь комментарий
26.11.2025 16:48 Ответить
Це як пояснювали чонгаг? Чому не підірвали мости? І такі гаварящіє голови відповідали : патамучта рускіх била в 5-10 раз больше.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:05 Ответить
В цьому винна вся українська влада 1991 року, які здали ядерку та ракети москві, якими вона зараз нас обстрілює. Кучма здав ядерку і продавав зброю в Африку, при ющі було продано зброї на 1,5 млрд$. При янику було скорочення чисельності армії. Тільки порох почав будувати армію, але у 19 році українці вирішили, що це їм не потрібно.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:14 Ответить
Підписувати план трампа, аби мати час замінити військове та політичне керівництво на адекватне, надіятися на прихід до влади демократів. Поставити у владу патріотів. Все одно все, що буде підписано ніхто не буде виконувати, але це дасть час Україні зробити роботу над помилками.
показать весь комментарий
26.11.2025 17:58 Ответить
❗️Є загроза через можливі пуски ракет Х-22/32 з 8 бортів Ту-22м3 оголошено на найближчі 1-2 дні.

Борти споряджені та готові.

Наступні ночі - уважно.
показать весь комментарий
26.11.2025 16:37 Ответить
Розстріляє трибунал Сирського і що? Фронт стабілізується якщо ворог кратно переважає в живій силі та озброєнні?
показать весь комментарий
26.11.2025 16:38 Ответить
Згідно того плану припинення війни зараз частина донецької області неокупованої є варіантом для деокупації частини чотирьох областей Дніпропетровської Сумської Харьківської , Миколаївської .Коли вони захоплять повністю Донецьку область орки з цих чотирьох областей не підуть ніколи. Такі реалії хто би там що не говорив
показать весь комментарий
26.11.2025 16:48 Ответить
Так же и про Херсон говорили и про Изюм , так что все может быть
показать весь комментарий
26.11.2025 16:53 Ответить
Зате в нас є геніальний конструктор Штілерман.
Якби не війна, мабуль його геній так би і помер разом з ним.
Та нам офігенно пощастило.
Яка ще країна може похвалитися такою плеядою видатних "схемо-техніків"?
показать весь комментарий
26.11.2025 16:52 Ответить
Цікаво чи Сирський має намір виправляти цю ситуацію або він тільки за весільного генерала?
показать весь комментарий
26.11.2025 16:54 Ответить
Коли мобілізація силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів? Хворі люди. яких хапають, не потягнуть. Чи може, закордонні офіцери-втікачі повернуться?
показать весь комментарий
26.11.2025 17:37 Ответить
 
 