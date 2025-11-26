Россияне оккупировали Проминь на Донетчине и Высокое на Запорожье, есть продвижение около Мирнограда и в Покровске, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики оккупировали Проминь в Донецкой области и Высокое в Запорожской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг оккупировал Проминь (Донецкая обл.) и Высокое (Запорожская обл., оккупационное советское название - Червоное\ Красное), а также продвинулся вблизи Мирнограда (Донецкая обл.), Затишья (Запорожская обл.), Марфополя (Запорожская обл.) и в Покровске (Донецкая обл.)", — говорится в сообщении.

Фото: DeepState

Что предшествовало?

Ранее проект DeepState сообщал, что российские захватчики продвигаются по двум направлениям - в Донецкой области и на Гуляйпольском, в Запорожской области.

