Рашисты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики продвигаются по двум направлениям в Донецкой области и на Гуляйпольском в Запорожской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Северска (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), Новоселовки (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), Затишья (Запорожская обл.), в Новоекономичном (Покровский р-н, Донецкая обл.) и Миролюбовке (Покровский р-н, Донецкая обл)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются в Торецке Донецкой области.
дістали смердючі тварюки 😡
І ось фронт знову підійшов до цих земель...
"Сможет ли Россия полностью освободить ДНР за 12 месяцев"
(сьогоднішня !!!!)
ось чому кацапи тиснуть на рудого, щоб ми злили Славянсько-Краматорську агломерацію - знають що покладуть за неї ще з сотню тисяч орків, які закінчуються
.