Рашисты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики продвигаются по двум направлениям в Донецкой области и на Гуляйпольском в Запорожской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Северска (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), Новоселовки (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), Затишья (Запорожская обл.), в Новоекономичном (Покровский р-н, Донецкая обл.) и Миролюбовке (Покровский р-н, Донецкая обл)", - говорится в сообщении.

Фото: DeepState

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются в Торецке Донецкой области.

