Рашисты продвинулись в Донецкой и Запорожской областях, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики продвигаются по двум направлениям в Донецкой области и на Гуляйпольском в Запорожской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Северска (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), Новоселовки (Бахмутский р-н, Донецкая обл.), Затишья (Запорожская обл.), в Новоекономичном (Покровский р-н, Донецкая обл.) и Миролюбовке (Покровский р-н, Донецкая обл)", - говорится в сообщении.

карта
Фото: DeepState
карта
Фото: DeepState
карта
Фото: DeepState
карта
Фото: DeepState
карта
Фото: DeepState

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские войска продвигаются в Торецке Донецкой области.

Смотрите также: Оккупанты продвинулись в Торецке, вблизи Ямполя и Катериновки в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Запорожская область (3816) Донецкая область (11418) Бахмутский район (674) Покровский район (1330) Пологовский район (251) Новоселовка (1) Северск (171) Новоэкономическое (24) Миролюбовка (5) Затишье (5) DeepState (362)
Поскоріше кацапи просунулись би до пекла , -
дістали смердючі тварюки 😡
25.11.2025 00:27 Ответить
Тому що вони не дивляться теле-марафон.
25.11.2025 00:28 Ответить
Пам'ятаю, як Юрій Бутусов розповідав про битву під Дронівкою, коли на річці спалили немало кацапської техніки і поклали немало кацапів.

І ось фронт знову підійшов до цих земель...
25.11.2025 00:28 Ответить
Ось ця стаття
25.11.2025 00:30 Ответить
Тому що для Пуйла кацапи це смердюче м'ясо яке він використовує у своїх інтересах.
25.11.2025 02:35 Ответить
стаття з кацапського ЗМІ:
"Сможет ли Россия полностью освободить ДНР за 12 месяцев"
(сьогоднішня !!!!)

ось чому кацапи тиснуть на рудого, щоб ми злили Славянсько-Краматорську агломерацію - знають що покладуть за неї ще з сотню тисяч орків, які закінчуються

.
25.11.2025 03:08 Ответить
Та ми, якщо чесно , то закінчуємося швидше.
25.11.2025 05:57 Ответить
Ось головний аргумент чому москалі не йдуть на мирову((І дивно,що це не є аргументом для призначення Сцирського командиром штурмового відлілення(
25.11.2025 06:21 Ответить
Як аоне переходять кордон України.
