Оккупанты продвинулись в Торецке, около Ямполя и Катериновки на Донетчине, - DeepState. КАРТА
Российские войска продвигаются в Торецке Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся около Ямполя, Катериновки, в Торецке и Щербиновке", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские захватчики продвигаются в Покровске и вблизи Даченского Донецкой области.
