Оккупанты продвинулись в Торецке, около Ямполя и Катериновки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Торецке Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся около Ямполя, Катериновки, в Торецке и Щербиновке", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг наступает на Приморское и пытается обойти Степногорск с запада, - DeepState

Оккупанты продвинулись в Торецке, вблизи Ямполя и Катериновки в Донецкой области
Фото: DeepState
Что предшествовало?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы подразделения "Эней" уничтожили вражеские позиции в Торецке и взяли в плен россиянина: "Ты что, "мусор"?". ВИДЕО

Донецкая область (11413) Торецк (551) Бахмутский район (673) Краматорский район (871) Покровский район (1326) Щербиновка (7) Катериновка (2) Ямполь (30) DeepState (361)
А що? У Донецькій області є ще один Торецьк?
24.11.2025 17:34 Ответить
І коли ж почнеться мобілізація молодих відставників, із яких в ЗСУ лише 1 із 40, силовиків, що й досі всі заброньовані на 90-100%, офіцерів, що вічно чекають воса чи можуть бути тільки великими диванними командосами, охоронців, що стоять і охороняють дерева в містах..? Хапання доходяг не дає результату.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ."
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep#google_vignette
24.11.2025 17:47 Ответить
Дізель - в окопи! Квартал - в окопи, а міндича - в штрафбат! Разом із чернишовим та шурмою. І умєрова теж, провину за 8 маєтків в Америці змивати перед Батьківщиною. І всіх охоронців з маєтків.
24.11.2025 17:48 Ответить
Коли ТЦКщники зявляться в Козині, коли оті автоматники, що там на вїзді, поїдуть на фронт?
Коли оці всі з купою биків охоронців відправляться?
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
24.11.2025 17:51 Ответить
 
 