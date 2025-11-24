Оккупанты продвинулись в Торецке, около Ямполя и Катериновки на Донетчине, - DeepState. КАРТА

Российские войска продвигаются в Торецке Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся около Ямполя, Катериновки, в Торецке и Щербиновке", - говорится в сообщении.

Фото: DeepState

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские захватчики продвигаются в Покровске и вблизи Даченского Донецкой области.

