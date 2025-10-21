Бойцы подразделения "Еней" уничтожили вражеские позиции в Торецке и взяли в плен оккупанта: "Ты че, "мусор"?". ВИДЕО

Подразделение батальона специальных операций "Еней" бригады Национальной полиции "Лють" успешно выполнило боевую задачу в Торецке Донецкой области.

На обнародованном видео видно, как украинские бойцы уничтожают огневые позиции оккупантов, засевших в одной из многоэтажек города. После серии точных поражений здание вместе с противником было ликвидировано, передает Цензор.НЕТ.

Во время зачистки один из российских военных оказался в плену. Во время короткого допроса захватчик, пытаясь демонстрировать "дерзость", сказал фразу - "Ты че, мусор?", не понимая, что перед ним - бойцы Нацполиции.

"Короткий обыск заставил его быстро пересмотреть свои представления о бойцах, которые его взяли", - отметили в "Лють".

Воины батальона спокойно ответили действиями: взяли пленного и продолжили выполнение задания.

