УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9313 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
3 340 5

Бійці підрозділу "Еней" знищили ворожі позиції у Торецьку та захопили у полон росіянина: "Ти чьо, "мусор"?". ВIДЕО

Підрозділ батальйону спеціальних операцій "Еней" бригади Національної поліції "Лють" успішно виконав бойове завдання у Торецьку на Донеччині.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На оприлюдненому відео видно, як українські бійці знищують вогневі позиції окупантів, що засіли в одній із багатоповерхівок міста. Після серії точних уражень будівлю разом із противником було ліквідовано, передає Цензор.НЕТ.

Під час зачистки один із російських військових опинився в полоні. Під час короткого допиту загарбник, намагаючись демонструвати "зухвалість", сказав фразу: - "Ти чьо, мусор?" - не розуміючи, що перед ним - бійці Нацполіції.

"Короткий обшук змусив його швидко переглянути свої уявлення про бійців, які його взяли", - зазначили у "Люті".

Воїни батальйону спокійно відповіли діями: взяли полоненого та продовжили виконання завдання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичні поліцейські викрили схему привласнення тютюнових виробів на понад 128 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (19143) ліквідація (4511) полон (1676) Нацполіція (15592) Донецька область (9876) Торецьк (557) Бахмутський район (654)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українці - не "мусора"... Вони "сміттярі", асенізатори, які чистять українську землю від кацапського лайна...
показати весь коментар
21.10.2025 15:15 Відповісти
+100500!!! Точніше й не скажеш.
показати весь коментар
21.10.2025 15:38 Відповісти
Торецьку? А це коли було? Хіба у Торецьку ще є українські позиції?
показати весь коментар
21.10.2025 15:23 Відповісти
Ви бажаєте Все і Одразу? І в реальному часі...? Я теж би хотів - сиджу на дивані і дивлюся як мене боронять ...
показати весь коментар
21.10.2025 15:56 Відповісти
Шо за наивный вопрос, кацапы ни просто мусор, они биомусор..
показати весь коментар
21.10.2025 15:56 Відповісти
 
 