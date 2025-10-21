Бійці підрозділу "Еней" знищили ворожі позиції у Торецьку та захопили у полон росіянина: "Ти чьо, "мусор"?". ВIДЕО

Підрозділ батальйону спеціальних операцій "Еней" бригади Національної поліції "Лють" успішно виконав бойове завдання у Торецьку на Донеччині.

На оприлюдненому відео видно, як українські бійці знищують вогневі позиції окупантів, що засіли в одній із багатоповерхівок міста. Після серії точних уражень будівлю разом із противником було ліквідовано, передає Цензор.НЕТ.

Під час зачистки один із російських військових опинився в полоні. Під час короткого допиту загарбник, намагаючись демонструвати "зухвалість", сказав фразу: - "Ти чьо, мусор?" - не розуміючи, що перед ним - бійці Нацполіції.

"Короткий обшук змусив його швидко переглянути свої уявлення про бійців, які його взяли", - зазначили у "Люті".

Воїни батальйону спокійно відповіли діями: взяли полоненого та продовжили виконання завдання.

