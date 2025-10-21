Столичні поліцейські викрили схему привласнення тютюнових виробів на понад 128 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом особам, які займалася оптовою торгівлею тютюновими виробами, повідомлено про підозру у привласненні товару, за який вони не розрахувалися, через що збитків зазнав банк-гарант угоди.

Встановлено, що між підозрюваними та швейцарською компанією – виробником тютюнових виробів – було укладено договір поставки продукції з відстроченням платежу на два тижні. Гарантом виконання зобов’язань за цим договором виступив комерційний банк, який забезпечував оплату у разі несплати покупцями.

У 2024 році підозрювані отримали від закордонної компанії партію тютюнової продукції загальною вартістю понад 143 мільйони гривень, що перебувала у заставі банку.

Розрахунок за товар вони не здійснили. Відтак банк, як гарант угоди, був змушений сплатити постачальнику всю суму, у тому числі понад 128 мільйонів гривень – власними коштами. Частину вартості товару він покрив за рахунок коштів підприємства, що залишалися на його рахунках.

Особам, які спричинили банку збитки, було повідомлено про підозру, а саме у привласненні чужого майна Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Слідство триває.

