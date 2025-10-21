Судитимуть експрокурора, який п’яним збив жінку на смерть у Києві. ФОТОрепортаж

Судитимуть колишнього працівника прокуратури, який у стані алкогольного спʼяніння вчинив смертельну ДТП у Києві.

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до Голосіївського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно вже колишнього працівника прокуратури, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинула 61-річна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Розслідуванням встановлено, що ввечері 19 липня 2025 року обвинувачений виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром. Від отриманих травм постраждала померла. Водій після наїзду на пішохода намагався втекти з місця аварії, проте його затримали. Результат його обстеження показав великий вміст алкоголю у крові.

Йому інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, а саме керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої, та завідоме залишення без допомоги потерпілої, яка перебувала в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану.

Зазначимо, що старшим групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні є Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.





