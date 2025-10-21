УКР
Судитимуть експрокурора, який п’яним збив жінку на смерть у Києві. ФОТОрепортаж

Судитимуть колишнього працівника прокуратури, який у стані алкогольного спʼяніння вчинив смертельну ДТП у Києві.

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до Голосіївського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно вже колишнього працівника прокуратури, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої загинула 61-річна жінка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розслідуванням встановлено, що ввечері 19 липня 2025 року обвинувачений виїхав на пішохідну зону на вулиці Великій Васильківській та збив жінку, яка йшла тротуаром. Від отриманих травм постраждала померла. Водій після наїзду на пішохода намагався втекти з місця аварії, проте його затримали. Результат його обстеження показав великий вміст алкоголю у крові.

Йому інкриміновано порушення правил безпеки дорожнього руху, а саме керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої, та завідоме залишення без допомоги потерпілої, яка перебувала в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану.

Зазначимо, що старшим групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні є Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

суддя дтп
суддя дтп

Автор: 

ДТП (4553) Київ (20317) суд (11925) Офіс Генпрокурора (3515)
А коли судитимуть Тандира, скільки вже можна мусолити цю справу?
21.10.2025 12:25 Відповісти
Це ж скільки бухла треба було випити, що би в протилежному від руху напрямку вилетіти на тротуар і вбивати пішоходів? Це просто жесть якась. Ще ця мразота драпанути вирішила. Добре що поліція його спіймала.
21.10.2025 12:39 Відповісти
1,77 проміле алкоголю у крові при допустимих 0,2. Цей "херой" - 24-річний Андрій Андрійович Молочний - працівник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, він не був прокурором. По де яким джерелам син коміка-зрадника Андрія Молочного, який ще 2014 року виїхав до Росії.
21.10.2025 13:12 Відповісти
Вердикт "зеленого" суда заздалегідь відомий: "Понять и Простить", бо жертва сама кинулась під машину з метою неправомірної вигоди.
21.10.2025 13:20 Відповісти
Виправдають та відправлять на пенсію у 200 000 грв.
21.10.2025 13:24 Відповісти
 
 