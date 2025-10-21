Будут судить экс-прокурора, который пьяным сбил женщину насмерть в Киеве. ФОТОрепортаж

Будут судить бывшего работника прокуратуры, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Киеве.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в Голосеевский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении уже бывшего работника прокуратуры, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погибла 61-летняя женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Расследованием установлено, что вечером 19 июля 2025 года обвиняемый выехал на пешеходную зону на улице Большой Васильковской и сбил женщину, которая шла по тротуару. От полученных травм пострадавшая умерла. Водитель после наезда на пешехода пытался скрыться с места аварии, но его задержали. Результат его обследования показал большое содержание алкоголя в крови.

Ему инкриминируется нарушение правил безопасности дорожного движения, а именно - управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшей, и заведомое оставление без помощи потерпевшей, находившейся в опасном для жизни состоянии и лишенной возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния.

Отметим, что старшим группы прокуроров в этом уголовном производстве является Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

В данное время обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.





