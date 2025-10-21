Столичные полицейские раскрыли схему присвоения табачных изделий на сумму более 128 миллионов гривен. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры двум лицам, которые занималась оптовой торговлей табачными изделиями, сообщено о подозрении в присвоении товара, за который они не рассчитались, из-за чего убытки понес банк-гарант сделки.

Установлено, что между подозреваемыми и швейцарской компанией - производителем табачных изделий - был заключен договор поставки продукции с отсрочкой платежа на две недели. Гарантом выполнения обязательств по этому договору выступил коммерческий банк, который обеспечивал оплату в случае неуплаты покупателями.

В 2024 году подозреваемые получили от зарубежной компании партию табачной продукции общей стоимостью более 143 миллионов гривен, которая находилась в залоге банка.

Расчет за товар они не осуществили. Поэтому банк, как гарант сделки, был вынужден уплатить поставщику всю сумму, в том числе более 128 миллионов гривен - собственными средствами. Часть стоимости товара он покрыл за счет средств предприятия, которые оставались на его счетах.

Лицам, которые причинили банку убытки было сообщено о подозрении, а именно в присвоении чужого имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

