Столичные полицейские раскрыли схему присвоения табачных изделий на сумму более 128 миллионов гривен. ФОТОрепортаж
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры двум лицам, которые занималась оптовой торговлей табачными изделиями, сообщено о подозрении в присвоении товара, за который они не рассчитались, из-за чего убытки понес банк-гарант сделки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Установлено, что между подозреваемыми и швейцарской компанией - производителем табачных изделий - был заключен договор поставки продукции с отсрочкой платежа на две недели. Гарантом выполнения обязательств по этому договору выступил коммерческий банк, который обеспечивал оплату в случае неуплаты покупателями.
В 2024 году подозреваемые получили от зарубежной компании партию табачной продукции общей стоимостью более 143 миллионов гривен, которая находилась в залоге банка.
Расчет за товар они не осуществили. Поэтому банк, как гарант сделки, был вынужден уплатить поставщику всю сумму, в том числе более 128 миллионов гривен - собственными средствами. Часть стоимости товара он покрыл за счет средств предприятия, которые оставались на его счетах.
Лицам, которые причинили банку убытки было сообщено о подозрении, а именно в присвоении чужого имущества. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
