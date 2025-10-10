3 889 37
Армянин, бурят, ненец, таджик и два якута: бойцы взяли в плен шестерых российских оккупантов. ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен шестерых оккупантов, среди которых не оказалось ни одного этнического русского.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, где пленные говорят, к какому этносу они принадлежат. Среди них - армянин, бурят, ненец, таджик и два якута.
Топ комментарии
+11 ivan nepupik
показать весь комментарий10.10.2025 11:26 Ответить Ссылка
+10 Bicko Nelich
показать весь комментарий10.10.2025 11:32 Ответить Ссылка
+8 Vadim S
показать весь комментарий10.10.2025 11:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ворог посилив тиск на Покровському, Олександрівському та Південно-Слобожанському напрямках. За добу на фронті 245 боєзіткнень, - Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3578888
Так що, не прикольно це, зовсім не прикольно.
защітнікі рускага міра!!11!!!
Походження - ренегати, колаборанти, манкурти, яничари - від окупованих і знищених народів.
Окупованих і знищених - золотою ордою - московським улусом - московським ханством - московським царством - расійскай імпєрієй - рсфср - ссср - рф.
Особливі ознаки - безпам'ятство і безмірне вживання алкоголю.
Спеціальне призначення - вбивати, гвалтувати, грабувати.