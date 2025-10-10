Армянин, бурят, ненец, таджик и два якута: бойцы взяли в плен шестерых российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен шестерых оккупантов, среди которых не оказалось ни одного этнического русского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, где пленные говорят, к какому этносу они принадлежат. Среди них - армянин, бурят, ненец, таджик и два якута.

