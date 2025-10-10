РУС
3 889 37

Армянин, бурят, ненец, таджик и два якута: бойцы взяли в плен шестерых российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен шестерых оккупантов, среди которых не оказалось ни одного этнического русского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, где пленные говорят, к какому этносу они принадлежат. Среди них - армянин, бурят, ненец, таджик и два якута.

Автор: 

+11
Отакий він "русскій мір"
10.10.2025 11:26 Ответить
10.10.2025 11:26 Ответить
+10
Вірменин, бурят, ненець, таджик і два якути

защітнікі рускага міра!!11!!!
10.10.2025 11:32 Ответить
10.10.2025 11:32 Ответить
+8
Чисто русские, рюрики))
10.10.2025 11:31 Ответить
10.10.2025 11:31 Ответить
один якут лишній аднака...
10.10.2025 11:24 Ответить
10.10.2025 11:24 Ответить
Всі руzькіє 😁
10.10.2025 11:25 Ответить
10.10.2025 11:25 Ответить
Отакий він "русскій мір"
10.10.2025 11:26 Ответить
10.10.2025 11:26 Ответить
І разом з тим:
Ворог посилив тиск на Покровському, Олександрівському та Південно-Слобожанському напрямках. За добу на фронті 245 боєзіткнень, - Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3578888
Так що, не прикольно це, зовсім не прикольно.
10.10.2025 12:53 Ответить
10.10.2025 12:53 Ответить
Чотири татарина і один армян
10.10.2025 11:28 Ответить
10.10.2025 11:28 Ответить
Глаз узкій, нос плускій, шибка красівий
10.10.2025 11:29 Ответить
10.10.2025 11:29 Ответить
Чисто русские, рюрики))
10.10.2025 11:31 Ответить
10.10.2025 11:31 Ответить
какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
10.10.2025 11:31 Ответить
10.10.2025 11:31 Ответить
10.10.2025 11:38 Ответить
10.10.2025 11:38 Ответить
Це ті , хто мав нас навчити жити . Горіти їм в пеклі .
10.10.2025 11:31 Ответить
10.10.2025 11:31 Ответить
Вірменин, бурят, ненець, таджик і два якути

защітнікі рускага міра!!11!!!
10.10.2025 11:32 Ответить
10.10.2025 11:32 Ответить
зкацаплені манкурти.Замість того щоб захищати свої народи від московитів воно до нас приперлося.
10.10.2025 12:00 Ответить
10.10.2025 12:00 Ответить
Арарат мабуть ідейний - бо їх хер на слизьке попхнеш
10.10.2025 11:36 Ответить
10.10.2025 11:36 Ответить
Україна розмінює своїх кращих синів на біомусор.
10.10.2025 11:39 Ответить
10.10.2025 11:39 Ответить
Руки їм ампутовувати потрібно, бо знову припруться. а потім обміняти.
10.10.2025 11:39 Ответить
10.10.2025 11:39 Ответить
Заражати снідом та гепатитом, доки ті не бачать, колоть інєкції під видом медогляду тіпа вітамінка. Потім вони приїдуть в свлї ***** і будуть свої маньок цим заряжать. А потім вони знов поїдуть воювать, а маньки вже сусідських ******* позаряджають, а ті ****** в свою чергу своїх дружин, а ті дружини інших ******* і так по колу поки всі не здохнуть
10.10.2025 11:45 Ответить
10.10.2025 11:45 Ответить
Я раніше писав, що перед обміном можна заражати чимось із довгим інкубаційним періодом, що передається повітряно-крапельним шляхом. Щоб більше охоплення було.
10.10.2025 12:23 Ответить
10.10.2025 12:23 Ответить
Стадо баранів русскаго міра!
10.10.2025 11:40 Ответить
10.10.2025 11:40 Ответить
Чурбанське бидло пішло "русский мир" поширювати,що б ви виздихали кацапи виродки і всі варвари яких ви призиваєте ,більш огидної істоти чим рашиські чорти немає в світі.
10.10.2025 11:41 Ответить
10.10.2025 11:41 Ответить
В зоопарк цих тварюк!
10.10.2025 11:44 Ответить
10.10.2025 11:44 Ответить
У вибірці представлені три основні світові релігії та язичництво
10.10.2025 11:45 Ответить
10.10.2025 11:45 Ответить
Спеціально виведені за останні декілька-сот років - особливі біологічні організми - ''москалі звичайні''.
Походження - ренегати, колаборанти, манкурти, яничари - від окупованих і знищених народів.
Окупованих і знищених - золотою ордою - московським улусом - московським ханством - московським царством - расійскай імпєрієй - рсфср - ссср - рф.
Особливі ознаки - безпам'ятство і безмірне вживання алкоголю.
Спеціальне призначення - вбивати, гвалтувати, грабувати.
10.10.2025 11:54 Ответить
10.10.2025 11:54 Ответить
То власне і є рускіє. Ті, які ще пам'ятають своє походження. Такі, як мокша, чудь та інші про це забули. Он пуцин - удмурт за предками, а за понтами - рускій. Твк що рускіє - вони такі.
10.10.2025 11:59 Ответить
10.10.2025 11:59 Ответить
Деякі професійні генетики більше схиляються до думки, що ***** все-таки - вепс.
10.10.2025 12:10 Ответить
10.10.2025 12:10 Ответить
Треба дочекатися генетичного матеріалу. 😊 Можна і мертвого.
10.10.2025 12:26 Ответить
10.10.2025 12:26 Ответить
До речі вербування на війну представників народів різних етносів свідчить про неприхований нацизм так званих "русскіх", вони таким чином мабуть гадають, що "очищують" свою парашію. Але що таке "етнічний росіянин", адже в гонитві за захопленням чужих земель і народів вони самі позбулися національних ознак, звичаїв (лишився тільки "язик", якому язичницькі поклоняються), не кажучи про те, що і назва "русский" є вкраденою.
10.10.2025 12:01 Ответить
10.10.2025 12:01 Ответить
Nu tak chisto ruskie , ibo , ruskimi nerozhdaietsa , ruskimi stanovitsa 👆
10.10.2025 12:04 Ответить
10.10.2025 12:04 Ответить
владім владімич, а владім владімич абьяснітє нам как спєциаліст, ета уже пєчєнєгі ,ілі єщьо половци,а??!
10.10.2025 12:07 Ответить
10.10.2025 12:07 Ответить
це різновиди монголоїдів
10.10.2025 12:15 Ответить
10.10.2025 12:15 Ответить
"Слов'яни " воюють зі слов'янами.
10.10.2025 12:08 Ответить
10.10.2025 12:08 Ответить
********* інтернаціонал орків.
10.10.2025 12:10 Ответить
10.10.2025 12:10 Ответить
Усе гівно Землі прийшло вбивати українців.
10.10.2025 12:13 Ответить
10.10.2025 12:13 Ответить
Рускамана язіку пірієхалі учіть хахєлов.
10.10.2025 12:14 Ответить
10.10.2025 12:14 Ответить
а таке на обмін підходить?
10.10.2025 12:15 Ответить
10.10.2025 12:15 Ответить
кожному прострелити коліно,армяшці-два...
10.10.2025 12:46 Ответить
10.10.2025 12:46 Ответить
Ще один доказ того, нащо їм потрібні нацменшини. Усі байки про братство і один народ - окозамилювання. Нажаль не всім це доходить.
10.10.2025 12:47 Ответить
10.10.2025 12:47 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=sbqAkbyAwcc МАДЯР: Трек "Останнє фото"Автор: The Bloger UA, 414 обр Птахи Мадяра.
10.10.2025 12:49 Ответить
10.10.2025 12:49 Ответить
 
 