4 354 42

Вірменин, бурят, ненець, таджик і два якути: бійці полонили шістьох російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни полонили шістьох окупантів, серед яких не виявилося жодного етнічного росіянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, де полонені кажуть до якого етносу вони належать. Серед них вірменин, бурят, ненець, таджик і два якути.

Автор: 

армія рф (19013) полон (1673) знущання (123) нацменшини (197)
Топ коментарі
+13
Отакий він "русскій мір"
10.10.2025 11:26 Відповісти
10.10.2025 11:26 Відповісти
+11
Вірменин, бурят, ненець, таджик і два якути

защітнікі рускага міра!!11!!!
10.10.2025 11:32 Відповісти
10.10.2025 11:32 Відповісти
+10
Чисто русские, рюрики))
10.10.2025 11:31 Відповісти
10.10.2025 11:31 Відповісти
один якут лишній аднака...
10.10.2025 11:24 Відповісти
10.10.2025 11:24 Відповісти
Всі руzькіє 😁
10.10.2025 11:25 Відповісти
10.10.2025 11:25 Відповісти
Отакий він "русскій мір"
10.10.2025 11:26 Відповісти
10.10.2025 11:26 Відповісти
І разом з тим:
Ворог посилив тиск на Покровському, Олександрівському та Південно-Слобожанському напрямках. За добу на фронті 245 боєзіткнень, - Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3578888
Так що, не прикольно це, зовсім не прикольно.
10.10.2025 12:53 Відповісти
10.10.2025 12:53 Відповісти
Нічого прикольного не бачу в тому, що за кацапів воюють купа національностей
10.10.2025 13:07 Відповісти
10.10.2025 13:07 Відповісти
Чотири татарина і один армян
10.10.2025 11:28 Відповісти
10.10.2025 11:28 Відповісти
Глаз узкій, нос плускій, шибка красівий
10.10.2025 11:29 Відповісти
10.10.2025 11:29 Відповісти
Чисто русские, рюрики))
10.10.2025 11:31 Відповісти
10.10.2025 11:31 Відповісти
какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
10.10.2025 11:31 Відповісти
10.10.2025 11:31 Відповісти
10.10.2025 11:38 Відповісти
10.10.2025 11:38 Відповісти
Це ті , хто мав нас навчити жити . Горіти їм в пеклі .
10.10.2025 11:31 Відповісти
10.10.2025 11:31 Відповісти
Вірменин, бурят, ненець, таджик і два якути

защітнікі рускага міра!!11!!!
10.10.2025 11:32 Відповісти
10.10.2025 11:32 Відповісти
зкацаплені манкурти.Замість того щоб захищати свої народи від московитів воно до нас приперлося.
10.10.2025 12:00 Відповісти
10.10.2025 12:00 Відповісти
Арарат мабуть ідейний - бо їх хер на слизьке попхнеш
10.10.2025 11:36 Відповісти
10.10.2025 11:36 Відповісти
в мене є один знайомий "арарат", воює на нашому боці, він громадянин України, але ніхера не ідейний...
10.10.2025 13:15 Відповісти
10.10.2025 13:15 Відповісти
Україна розмінює своїх кращих синів на біомусор.
10.10.2025 11:39 Відповісти
10.10.2025 11:39 Відповісти
Руки їм ампутовувати потрібно, бо знову припруться. а потім обміняти.
10.10.2025 11:39 Відповісти
10.10.2025 11:39 Відповісти
Заражати снідом та гепатитом, доки ті не бачать, колоть інєкції під видом медогляду тіпа вітамінка. Потім вони приїдуть в свлї ***** і будуть свої маньок цим заряжать. А потім вони знов поїдуть воювать, а маньки вже сусідських ******* позаряджають, а ті ****** в свою чергу своїх дружин, а ті дружини інших ******* і так по колу поки всі не здохнуть
10.10.2025 11:45 Відповісти
10.10.2025 11:45 Відповісти
Я раніше писав, що перед обміном можна заражати чимось із довгим інкубаційним періодом, що передається повітряно-крапельним шляхом. Щоб більше охоплення було.
10.10.2025 12:23 Відповісти
10.10.2025 12:23 Відповісти
Друже, ти чортів геній 👌
10.10.2025 13:13 Відповісти
10.10.2025 13:13 Відповісти
Стадо баранів русскаго міра!
10.10.2025 11:40 Відповісти
10.10.2025 11:40 Відповісти
Чурбанське бидло пішло "русский мир" поширювати,що б ви виздихали кацапи виродки і всі варвари яких ви призиваєте ,більш огидної істоти чим рашиські чорти немає в світі.
10.10.2025 11:41 Відповісти
10.10.2025 11:41 Відповісти
В зоопарк цих тварюк!
10.10.2025 11:44 Відповісти
10.10.2025 11:44 Відповісти
У вибірці представлені три основні світові релігії та язичництво
10.10.2025 11:45 Відповісти
10.10.2025 11:45 Відповісти
Спеціально виведені за останні декілька-сот років - особливі біологічні організми - ''москалі звичайні''.
Походження - ренегати, колаборанти, манкурти, яничари - від окупованих і знищених народів.
Окупованих і знищених - золотою ордою - московським улусом - московським ханством - московським царством - расійскай імпєрієй - рсфср - ссср - рф.
Особливі ознаки - безпам'ятство і безмірне вживання алкоголю.
Спеціальне призначення - вбивати, гвалтувати, грабувати.
10.10.2025 11:54 Відповісти
10.10.2025 11:54 Відповісти
То власне і є рускіє. Ті, які ще пам'ятають своє походження. Такі, як мокша, чудь та інші про це забули. Он пуцин - удмурт за предками, а за понтами - рускій. Твк що рускіє - вони такі.
10.10.2025 11:59 Відповісти
10.10.2025 11:59 Відповісти
Деякі професійні генетики більше схиляються до думки, що ***** все-таки - вепс.
10.10.2025 12:10 Відповісти
10.10.2025 12:10 Відповісти
Треба дочекатися генетичного матеріалу. 😊 Можна і мертвого.
10.10.2025 12:26 Відповісти
10.10.2025 12:26 Відповісти
Чому - можна - мертвого.?
Вкрай необхідно - мертвого *****.!
І чим най-швидше.
10.10.2025 13:15 Відповісти
10.10.2025 13:15 Відповісти
До речі вербування на війну представників народів різних етносів свідчить про неприхований нацизм так званих "русскіх", вони таким чином мабуть гадають, що "очищують" свою парашію. Але що таке "етнічний росіянин", адже в гонитві за захопленням чужих земель і народів вони самі позбулися національних ознак, звичаїв (лишився тільки "язик", якому язичницькі поклоняються), не кажучи про те, що і назва "русский" є вкраденою.
10.10.2025 12:01 Відповісти
10.10.2025 12:01 Відповісти
Nu tak chisto ruskie , ibo , ruskimi nerozhdaietsa , ruskimi stanovitsa 👆
10.10.2025 12:04 Відповісти
10.10.2025 12:04 Відповісти
владім владімич, а владім владімич абьяснітє нам как спєциаліст, ета уже пєчєнєгі ,ілі єщьо половци,а??!
10.10.2025 12:07 Відповісти
10.10.2025 12:07 Відповісти
це різновиди монголоїдів
10.10.2025 12:15 Відповісти
10.10.2025 12:15 Відповісти
"Слов'яни " воюють зі слов'янами.
10.10.2025 12:08 Відповісти
10.10.2025 12:08 Відповісти
********* інтернаціонал орків.
10.10.2025 12:10 Відповісти
10.10.2025 12:10 Відповісти
Усе гівно Землі прийшло вбивати українців.
10.10.2025 12:13 Відповісти
10.10.2025 12:13 Відповісти
Рускамана язіку пірієхалі учіть хахєлов.
10.10.2025 12:14 Відповісти
10.10.2025 12:14 Відповісти
а таке на обмін підходить?
10.10.2025 12:15 Відповісти
10.10.2025 12:15 Відповісти
кожному прострелити коліно,армяшці-два...
10.10.2025 12:46 Відповісти
10.10.2025 12:46 Відповісти
Ще один доказ того, нащо їм потрібні нацменшини. Усі байки про братство і один народ - окозамилювання. Нажаль не всім це доходить.
10.10.2025 12:47 Відповісти
10.10.2025 12:47 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=sbqAkbyAwcc МАДЯР: Трек "Останнє фото"Автор: The Bloger UA, 414 обр Птахи Мадяра.
10.10.2025 12:49 Відповісти
10.10.2025 12:49 Відповісти
Кацапи їх називають хачами,чурками,узкоглазими обізянами, і т.д.,а ці дебіли за них воюють.
10.10.2025 13:14 Відповісти
10.10.2025 13:14 Відповісти
 
 