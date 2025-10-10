Вірменин, бурят, ненець, таджик і два якути: бійці полонили шістьох російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни полонили шістьох окупантів, серед яких не виявилося жодного етнічного росіянина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, де полонені кажуть до якого етносу вони належать. Серед них вірменин, бурят, ненець, таджик і два якути.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також дивіться: Російські строковики із Кавказу луплять у казармі колегу-росіянина: "Сучка! Очкошник! Лицо свое покажи, п#дарас #баный!". ВIДЕО