4 354 42
Вірменин, бурят, ненець, таджик і два якути: бійці полонили шістьох російських окупантів. ВIДЕО
Українські воїни полонили шістьох окупантів, серед яких не виявилося жодного етнічного росіянина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, де полонені кажуть до якого етносу вони належать. Серед них вірменин, бурят, ненець, таджик і два якути.
Топ коментарі
+13 ivan nepupik
показати весь коментар10.10.2025 11:26 Відповісти Посилання
+11 Bicko Nelich
показати весь коментар10.10.2025 11:32 Відповісти Посилання
+10 Vadim S
показати весь коментар10.10.2025 11:31 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ворог посилив тиск на Покровському, Олександрівському та Південно-Слобожанському напрямках. За добу на фронті 245 боєзіткнень, - Генштаб Джерело: https://censor.net/ua/n3578888
Так що, не прикольно це, зовсім не прикольно.
защітнікі рускага міра!!11!!!
Походження - ренегати, колаборанти, манкурти, яничари - від окупованих і знищених народів.
Окупованих і знищених - золотою ордою - московським улусом - московським ханством - московським царством - расійскай імпєрієй - рсфср - ссср - рф.
Особливі ознаки - безпам'ятство і безмірне вживання алкоголю.
Спеціальне призначення - вбивати, гвалтувати, грабувати.
Вкрай необхідно - мертвого *****.!
І чим най-швидше.