Враг наступает на Приморское и пытается обойти Степногорск с запада, - DeepState

Бои за Приморское и Степногорск: враг давит на Запорожье

Российские подразделения наступают на Приморское и пытаются обойти Степногорск с запада, используя диверсионные группы и атаки через дачные участки.

"Ситуация на Запорожье остается сложной. С одной стороны — бои за Приморское, где противник продолжает затягиваться из Плавней и по дну Каховского водохранилища диверсионными группами проникает в центральную часть села", — говорится в сообщении.

Бои за Степногорск

Аналитики проекта отмечают, что россияне не смогли взять Степногорск или даже многоэтажную застройку на юге населенного пункта. Под контролем противника находится только часть домов.

"Дополнительное давление на Степногорск создают попытки врага прорываться по трассе на Григоровку. К северу от приморских дач большая открытая местность, поэтому кацап даже не пытается там закрепиться, а с большим риском для себя забегает севернее, где есть здание и хоть какая-то окопная линия", - добавляют аналитики.

Россияне пытаются проводить штурмы и инфильтрацию в западную часть Степногорска через дачные участки.

Почекайте. Творожніков з групою фотографів вже виїжджає. Скоро перемога.💪
22.11.2025 13:29 Ответить
Місце цього рашиста у землі з кулею у лобі.
22.11.2025 13:43 Ответить
Тут бы узнать где они не наступают )
22.11.2025 13:36 Ответить
Тобто пробиратися по трубах вже необов'язково, бо є плавні, дачні ділянки, дно Каховського водосховища. Які ж вони підступні((
22.11.2025 13:39 Ответить
Ворог підступно пройшов там де на карті намальована вода.
22.11.2025 13:44 Ответить
Смішно. Але якщо на гугл-картах прибрали Каховське водосховище невдовзі по його знищенню, то на діпстейті щонайменше рік його відображали як таке що існує. Я чому запам'ятав: щодня заходив та офігєвав. Рік точно. Що вже казати про мапи Генерального Штабу та Розвідку. Ви буданова бачили?!
22.11.2025 13:50 Ответить
Яка різниця, коли здаємо все трамплу без бою.
22.11.2025 14:40 Ответить
Ну вони ж не відступлять.
Ну це ж по історії зрозуміло - відкусити любой ценой.
Бабченко спалився навіть, коли ЗСУ наступали, сказав типу "".... ну, типу говорять(наші) - "ідьом піздіть".(але **** без авіації і 4 місяці кричавши оркам шо - Вот, ідьом ми сюда, кава на крим, уволь шойгу тігідім)
чи то не було зрозуміло? ідіоту було, ой, я колега по розуму певно того, як там цю сучку Колосракського звати - Мілофаков.
я нічого не казав шо Зеля ймовірно завербований, ні!!! йому просто **** бл не кажуть і він нах не розуміє. А маєточки його не під прицілом, ну от бл.
****, як п.ятикласники, як каже той же Баобабченко - перший клас штанці на "лямках".
ідіоти чо.
22.11.2025 14:43 Ответить
спаліть ті дачі та очерет на дні Каховського моря к єпєням дронами-драконами !

.
22.11.2025 15:02 Ответить
 
 