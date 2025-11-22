Враг наступает на Приморское и пытается обойти Степногорск с запада, - DeepState

Российские подразделения наступают на Приморское и пытаются обойти Степногорск с запада, используя диверсионные группы и атаки через дачные участки.

"Ситуация на Запорожье остается сложной. С одной стороны — бои за Приморское, где противник продолжает затягиваться из Плавней и по дну Каховского водохранилища диверсионными группами проникает в центральную часть села", — говорится в сообщении.

Бои за Степногорск

Аналитики проекта отмечают, что россияне не смогли взять Степногорск или даже многоэтажную застройку на юге населенного пункта. Под контролем противника находится только часть домов.

"Дополнительное давление на Степногорск создают попытки врага прорываться по трассе на Григоровку. К северу от приморских дач большая открытая местность, поэтому кацап даже не пытается там закрепиться, а с большим риском для себя забегает севернее, где есть здание и хоть какая-то окопная линия", - добавляют аналитики.

Россияне пытаются проводить штурмы и инфильтрацию в западную часть Степногорска через дачные участки.

