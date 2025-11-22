Враг наступает на Приморское и пытается обойти Степногорск с запада, - DeepState
Российские подразделения наступают на Приморское и пытаются обойти Степногорск с запада, используя диверсионные группы и атаки через дачные участки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Ситуация на Запорожье остается сложной. С одной стороны — бои за Приморское, где противник продолжает затягиваться из Плавней и по дну Каховского водохранилища диверсионными группами проникает в центральную часть села", — говорится в сообщении.
Бои за Степногорск
Аналитики проекта отмечают, что россияне не смогли взять Степногорск или даже многоэтажную застройку на юге населенного пункта. Под контролем противника находится только часть домов.
"Дополнительное давление на Степногорск создают попытки врага прорываться по трассе на Григоровку. К северу от приморских дач большая открытая местность, поэтому кацап даже не пытается там закрепиться, а с большим риском для себя забегает севернее, где есть здание и хоть какая-то окопная линия", - добавляют аналитики.
Россияне пытаются проводить штурмы и инфильтрацию в западную часть Степногорска через дачные участки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну це ж по історії зрозуміло - відкусити любой ценой.
Бабченко спалився навіть, коли ЗСУ наступали, сказав типу "".... ну, типу говорять(наші) - "ідьом піздіть".(але **** без авіації і 4 місяці кричавши оркам шо - Вот, ідьом ми сюда, кава на крим, уволь шойгу тігідім)
чи то не було зрозуміло? ідіоту було, ой, я колега по розуму певно того, як там цю сучку Колосракського звати - Мілофаков.
я нічого не казав шо Зеля ймовірно завербований, ні!!! йому просто **** бл не кажуть і він нах не розуміє. А маєточки його не під прицілом, ну от бл.
****, як п.ятикласники, як каже той же Баобабченко - перший клас штанці на "лямках".
ідіоти чо.
.