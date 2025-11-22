Ворог наступає на Приморське й намагається обійти Степногірськ із заходу, - DeepState

Російські підрозділи наступають на Приморське та намагаються обійти Степногірськ із заходу, використовуючи диверсійні групи та атаки через дачні ділянки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ситуація на Запоріжжі залишається складною. З одного боку — бої за Приморське, де противник продовжує затягуватися з Плавнів та по дну Каховського водосховища диверсійними групами проникає в центральну частину села", - йдеться в повідомленні.

Бої за Степногірськ

Аналітик проєкту зазначають, що росіяни не змогли взяти Степногірськ чи, навіть, багатоповерхову забудову на півдні населеного пункту. Під контролем противника перебуває лише частина будинків.

"Додатковий тиск на Степногірськ створюють намагання ворога прориватися по трасі на Григорівку. Північніше приморських дач велика відкрита місцевість, тому кацап навіть не намагається там закріпитися, а з великим ризиком для себе забігає північніше, де є будівля і хоч якась окопна лінія", - додають аналітики.

Та зазначають, що росіяни намагаються проводить штурми та інфільтрацію у західну частину Степногірська через дачні ділянки.

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