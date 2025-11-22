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Новини Бойові дії на півдні
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Ворог наступає на Приморське й намагається обійти Степногірськ із заходу, - DeepState

Бої за Приморське та Степногірськ: ворог тисне на Запоріжжі

Російські підрозділи наступають на Приморське та намагаються обійти Степногірськ із заходу, використовуючи диверсійні групи та атаки через дачні ділянки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ситуація на Запоріжжі залишається складною. З одного боку — бої за Приморське, де противник продовжує затягуватися з Плавнів та по дну Каховського водосховища диверсійними групами проникає в центральну частину села", - йдеться в повідомленні.

Бої за Степногірськ

Аналітик проєкту зазначають,  що росіяни не змогли взяти Степногірськ чи, навіть, багатоповерхову забудову на півдні населеного пункту. Під контролем противника перебуває лише частина будинків.

"Додатковий тиск на Степногірськ створюють намагання ворога прориватися по трасі на Григорівку. Північніше приморських дач велика відкрита місцевість, тому кацап навіть не намагається там закріпитися, а з великим ризиком для себе забігає північніше, де є будівля і хоч якась окопна лінія", - додають аналітики.

Та зазначають, що росіяни намагаються проводить штурми та інфільтрацію у західну частину Степногірська через дачні ділянки.

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Автор: 

Запорізька область (4936) Василівський район (164) Степногірськ (73) Приморське (39) DeepState (548)
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Топ коментарі
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Тобто пробиратися по трубах вже необов'язково, бо є плавні, дачні ділянки, дно Каховського водосховища. Які ж вони підступні((
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22.11.2025 13:39 Відповісти
+2
Ворог підступно пройшов там де на карті намальована вода.
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22.11.2025 13:44 Відповісти
+2
спаліть ті дачі та очерет на дні Каховського моря к єпєням дронами-драконами !

.
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22.11.2025 15:02 Відповісти
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Почекайте. Творожніков з групою фотографів вже виїжджає. Скоро перемога.💪
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22.11.2025 13:29 Відповісти
Місце цього рашиста у землі з кулею у лобі.
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22.11.2025 13:43 Відповісти
Тобто пробиратися по трубах вже необов'язково, бо є плавні, дачні ділянки, дно Каховського водосховища. Які ж вони підступні((
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22.11.2025 13:39 Відповісти
Ворог підступно пройшов там де на карті намальована вода.
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22.11.2025 13:44 Відповісти
Смішно. Але якщо на гугл-картах прибрали Каховське водосховище невдовзі по його знищенню, то на діпстейті щонайменше рік його відображали як таке що існує. Я чому запам'ятав: щодня заходив та офігєвав. Рік точно. Що вже казати про мапи Генерального Штабу та Розвідку. Ви буданова бачили?!
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22.11.2025 13:50 Відповісти
Яка різниця, коли здаємо все трамплу без бою.
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22.11.2025 14:40 Відповісти
Ну вони ж не відступлять.
Ну це ж по історії зрозуміло - відкусити любой ценой.
Бабченко спалився навіть, коли ЗСУ наступали, сказав типу "".... ну, типу говорять(наші) - "ідьом піздіть".(але **** без авіації і 4 місяці кричавши оркам шо - Вот, ідьом ми сюда, кава на крим, уволь шойгу тігідім)
чи то не було зрозуміло? ідіоту було, ой, я колега по розуму певно того, як там цю сучку Колосракського звати - Мілофаков.
я нічого не казав шо Зеля ймовірно завербований, ні!!! йому просто **** бл не кажуть і він нах не розуміє. А маєточки його не під прицілом, ну от бл.
****, як п.ятикласники, як каже той же Баобабченко - перший клас штанці на "лямках".
ідіоти чо.
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22.11.2025 14:43 Відповісти
спаліть ті дачі та очерет на дні Каховського моря к єпєням дронами-драконами !

.
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22.11.2025 15:02 Відповісти
Якщо серйозно - очерет дійсно гарно горить зимою. Найкраще по льоду, але і по грунту теж піде. Потрібно суху морозну погоду, вітер куди треба і 1 сірник.
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22.11.2025 16:37 Відповісти
 
 