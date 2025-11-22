Ворог наступає на Приморське й намагається обійти Степногірськ із заходу, - DeepState
Російські підрозділи наступають на Приморське та намагаються обійти Степногірськ із заходу, використовуючи диверсійні групи та атаки через дачні ділянки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ситуація на Запоріжжі залишається складною. З одного боку — бої за Приморське, де противник продовжує затягуватися з Плавнів та по дну Каховського водосховища диверсійними групами проникає в центральну частину села", - йдеться в повідомленні.
Бої за Степногірськ
Аналітик проєкту зазначають, що росіяни не змогли взяти Степногірськ чи, навіть, багатоповерхову забудову на півдні населеного пункту. Під контролем противника перебуває лише частина будинків.
"Додатковий тиск на Степногірськ створюють намагання ворога прориватися по трасі на Григорівку. Північніше приморських дач велика відкрита місцевість, тому кацап навіть не намагається там закріпитися, а з великим ризиком для себе забігає північніше, де є будівля і хоч якась окопна лінія", - додають аналітики.
Та зазначають, що росіяни намагаються проводить штурми та інфільтрацію у західну частину Степногірська через дачні ділянки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну це ж по історії зрозуміло - відкусити любой ценой.
Бабченко спалився навіть, коли ЗСУ наступали, сказав типу "".... ну, типу говорять(наші) - "ідьом піздіть".(але **** без авіації і 4 місяці кричавши оркам шо - Вот, ідьом ми сюда, кава на крим, уволь шойгу тігідім)
чи то не було зрозуміло? ідіоту було, ой, я колега по розуму певно того, як там цю сучку Колосракського звати - Мілофаков.
я нічого не казав шо Зеля ймовірно завербований, ні!!! йому просто **** бл не кажуть і він нах не розуміє. А маєточки його не під прицілом, ну от бл.
****, як п.ятикласники, як каже той же Баобабченко - перший клас штанці на "лямках".
ідіоти чо.
.