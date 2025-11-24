Окупанти просунулися у Торецьку, поблизу Ямполя та Катеринівки на Донеччині, - DeepState. МАПИ
Російські війська мають просування у Торецьку Донецької області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Ямполя, Катеринівки, у Торецьку та Щербинівці", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що російські загарбники мають просування у Покровську та поблизу Даченського Донецької області.
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https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ."
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep#google_vignette
Коли оці всі з купою биків охоронців відправляться?
https://www.narodovladdia.com/post/2909251