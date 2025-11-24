УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4013 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState Оновлення мапи DeepState
2 727 6

Окупанти просунулися у Торецьку, поблизу Ямполя та Катеринівки на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування у Торецьку Донецької області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Ямполя, Катеринівки, у Торецьку та Щербинівці", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог наступає на Приморське й намагається обійти Степногірськ із заходу, - DeepState

Окупанти просунулися у Торецьку, поблизу Ямполя та Катеринівки на Донеччині
Фото: DeepState
Окупанти просунулися у Торецьку, поблизу Ямполя та Катеринівки на Донеччині
Фото: DeepState
Окупанти просунулися у Торецьку, поблизу Ямполя та Катеринівки на Донеччині
Фото: DeepState
Окупанти просунулися у Торецьку, поблизу Ямполя та Катеринівки на Донеччині
Фото: DeepState

Що передувало?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці підрозділу "Еней" знищили ворожі позиції у Торецьку та захопили у полон росіянина: "Ти чьо, "мусор"?". ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11285) Торецьк (562) Бахмутський район (857) Краматорський район (1261) Покровський район (1777) Щербинівка (8) Катеринівка (2) Ямпіль (39) DeepState (548)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І коли ж почнеться мобілізація молодих відставників, із яких в ЗСУ лише 1 із 40, силовиків, що й досі всі заброньовані на 90-100%, офіцерів, що вічно чекають воса чи можуть бути тільки великими диванними командосами, охоронців, що стоять і охороняють дерева в містах..? Хапання доходяг не дає результату.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ."
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep#google_vignette
показати весь коментар
24.11.2025 17:47 Відповісти
Дізель - в окопи! Квартал - в окопи, а міндича - в штрафбат! Разом із чернишовим та шурмою. І умєрова теж, провину за 8 маєтків в Америці змивати перед Батьківщиною. І всіх охоронців з маєтків.
показати весь коментар
24.11.2025 17:48 Відповісти
Коли ТЦКщники зявляться в Козині, коли оті автоматники, що там на вїзді, поїдуть на фронт?
Коли оці всі з купою биків охоронців відправляться?
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
показати весь коментар
24.11.2025 17:51 Відповісти
Сьогодні бачив, менти заїжджають прямо на трамвайну зупинку і починають шмонати людей та вимагати документи.
показати весь коментар
24.11.2025 20:43 Відповісти
Хуцло в супер позиції щодо...((Він просувається,лиш зупинять або попхають в зворотному напрямку,то одразу може про заморозку заговорити,і лідор за це одразу вхопиться(
показати весь коментар
24.11.2025 22:10 Відповісти
 
 