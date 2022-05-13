УКР
Бутусов про розгром військ РФ під Білогорівкою: Окупанти тікали під гуркіт українських гармат. ФОТО

Українські захисники біля села Білогорівка розбили близько 100 одиниць бойової техніки окупантів, також загинули сотні російських військових.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Блискуча перемога української армії на Сіверському Донці! Російський наступ під селами Білогорівка, Серебрянка та Дронівка Луганської області повністю розгромлений. Сьогодні на власні очі спостерігав відхід та втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка. 8 діб поспіль російські війська намагались прорватись через річку Сіверський Донець і створили три плацдарми. Але стійкість української піхоти, героїчна атака наших танкістів, потужні удари артилерії з корегуванням дронів, пуски протитанкових ракетних комплексів дозволили зупинити російські війська та завдати їм важких втрат, і росіяни просто не витримали бою.

Російські війська були вибиті поступово з кожного плацдарму, і сьогодні я мав честь бачити як тікають під гуркіт українських гармат російські танки від Білогорівки. Ця невдала спроба вартувала російській армії близько 100 одиниць бойової техніки, сотні знищених військових. Дуже скоро напишу про цю битву, та розкажу про з’єднання, які зробили основний внесок у цей бойовий успіх", - розповів журналіст.

Бутусов про розгром військ РФ під Білогорівкою: Окупанти тікали під гуркіт українських гармат 01
Бутусов про розгром військ РФ під Білогорівкою: Окупанти тікали під гуркіт українських гармат 02

Автор: 

Бутусов Юрій (3648) Сіверський Донець (36)
Топ коментарі
+52
Козаки давіть цих гадів щоб вони кров'ю сцяли! Бутусов молодець! Слава Україні!!!
показати весь коментар
13.05.2022 17:54 Відповісти
+33
Блеск!!!
показати весь коментар
13.05.2022 17:50 Відповісти
+29
І толька свєркалі абосраниє лапті...
показати весь коментар
13.05.2022 17:53 Відповісти
Блеск!!!
показати весь коментар
13.05.2022 17:50 Відповісти
Хтось із кацапів захотів погратись у мьясника Жукова.

Ну що ж, будь ласка: " бабы ещё нарожают"
показати весь коментар
13.05.2022 18:03 Відповісти
у немцев были 88, но не было 777 (с) Вячеслав Шатров
показати весь коментар
13.05.2022 21:19 Відповісти
Так! Блищало довго!
показати весь коментар
13.05.2022 18:22 Відповісти
На чем убежали с плацдарма?
показати весь коментар
13.05.2022 17:52 Відповісти
на вёслах
показати весь коментар
13.05.2022 17:56 Відповісти
на ногах
показати весь коментар
13.05.2022 18:02 Відповісти
на одной
показати весь коментар
13.05.2022 18:20 Відповісти
Кто на унитазе, некоторые на стиральных машинах.
показати весь коментар
13.05.2022 18:15 Відповісти
В литровой баночке на родину тікали.
показати весь коментар
13.05.2022 18:18 Відповісти
Ответ правильный - это не важно, ибо раков кормять..
показати весь коментар
13.05.2022 23:41 Відповісти
І толька свєркалі абосраниє лапті...
показати весь коментар
13.05.2022 17:53 Відповісти
Це дуже добра новина, бо читав, що через річку все ж пролізли.
показати весь коментар
13.05.2022 17:53 Відповісти
ЗСУ частину їх спеціально пропустили, а потім роз'їбашили.
показати весь коментар
13.05.2022 17:55 Відповісти
пролезли и что? несколько человек и несколько единиц техники, вы их видели на берегу, они там лежат/стоят, какая разница, где они померли, если важен факт...
показати весь коментар
13.05.2022 17:57 Відповісти
Ніби було 4 переправи. В 3 точках. 2 поодинокі - розхєрачили практично одразу після наведення і перекиду рашкованами до 1 батальйону техніки через них, оці всі фотки з купою коробочок - з них. А інші 2 переправи, в одній точці (там ще річка дає "петлю" на карті) - розхєрачити зразу не змогли - рашковани змогли переправитися і почати наступ на Білогорівку. Але концентрація та готовність всіх підрозділів ЗСУ були такі, що, кажуть, за 2 доби всіх рашкованів (до 3 БТГр) відігнали за переправи та розбили і переправи.

Все це, звісно, чутки. Але фотки з розхєраченими 73 "коробочками" - безсумнівно справжня.

І ці втрати рашкованів ще й в статистику не попали, здається
показати весь коментар
13.05.2022 19:31 Відповісти
"бежали робкие кацапы" (С) ))
показати весь коментар
13.05.2022 17:53 Відповісти
Козаки давіть цих гадів щоб вони кров'ю сцяли! Бутусов молодець! Слава Україні!!!
показати весь коментар
13.05.2022 17:54 Відповісти
Слава Україні!
показати весь коментар
13.05.2022 17:55 Відповісти
Дай Бог и дальше так же продолжать
показати весь коментар
13.05.2022 18:00 Відповісти
Ай да молодцы украинцы ! Поздравляю ВСУ с БЛЕСТЯЩЕЙ ПОБЕДОЙ ! Думаю у этих
орок кремлёвского карлика надолго отбили желание совать своё рыло в Украину.
показати весь коментар
13.05.2022 18:08 Відповісти
Давай свою на тому фоні, воїн.
показати весь коментар
13.05.2022 18:10 Відповісти
а це те поле, де були рашисти - і нема))
показати весь коментар
13.05.2022 18:13 Відповісти
А где красивое?
показати весь коментар
13.05.2022 18:21 Відповісти
На фото показана выжженая земля. Артиллерия смешала рашистов с говном.
показати весь коментар
13.05.2022 18:20 Відповісти
Олег, а какого хера ты приперся к нему на Цензор?
показати весь коментар
13.05.2022 18:23 Відповісти
Ну до Дона еще не дошли пока... Пока только Северный Донец, но все еще впереди...
показати весь коментар
13.05.2022 18:17 Відповісти
Сіверський
показати весь коментар
13.05.2022 18:30 Відповісти
и дорогая не узнает какой в рашиста был конец...
показати весь коментар
13.05.2022 18:17 Відповісти
Как это какой конец? Оторванный.
показати весь коментар
13.05.2022 19:10 Відповісти
"...также погибли сотни российских военных." Пане Бутусов! Гинуть Воїни, а оті кляті орки дохнуть. В подальшому пишіть, що "знищено" сотні росіян. Дякую. Слава Україні!
показати весь коментар
13.05.2022 18:21 Відповісти
то есть еще +100 к вчерашним 73? или всего 100?
показати весь коментар
13.05.2022 18:21 Відповісти
"вчорашні 73" ще навіть в офіційну статистику ГШ не потрапили, наскільки я розумію. А 100 одиниць техніки - це оцінка втрат супротивника на всіх 4 переправ, які були розхєрачені под Білогорівкою. Фоточки ж - тільки з 2.
показати весь коментар
13.05.2022 19:40 Відповісти
Офіційно, за підрахунками техники по фотографіям, було знищено 73 коробочки!

"...В 1943-м году в известном сражении под Прохоровкой на Курской дуге немцы потеряли меньше техники и личного состава, чем россияне в 2022-м при попытках переправиться через Сиверский Донец в районе Белогоровки!.."

https://youtu.be/aE2dQRXnnII Яку суперзброю використали Українскі артилеристи, і чому в Рогозіна така істерика на Старлинк від Ілона Маска, дивіться тут!
показати весь коментар
13.05.2022 18:24 Відповісти
"офіційно" - це факт-чекери рамочок на фоточках з 2 переправ намалювали. До статистики ГШ України - все ще не потрапило, наскільки я розумію. Переправ всього було 4. Тож і техніки сумарно там попалили - більше, ніж 73...
показати весь коментар
13.05.2022 19:42 Відповісти
Можливо.

Але я проміняю тих, хто не попав у звіти, на реально зажмурених!

Чогось злий я став шопіпець!
показати весь коментар
13.05.2022 20:25 Відповісти
Слава Україні!
Слава нашим воїнам!!!
показати весь коментар
13.05.2022 18:26 Відповісти
Слава ЗСУ! Бий кацапів у хвіст і в гриву! Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
показати весь коментар
13.05.2022 18:30 Відповісти
Слава Україні!
Слава нашим воїнам!!!
Ukraine will win!
показати весь коментар
13.05.2022 18:33 Відповісти
"Дай боже и завтра тоже!"(с)
показати весь коментар
13.05.2022 18:41 Відповісти
Eto boj i razgrom fasistov vojdiot v ucebnyki
показати весь коментар
13.05.2022 18:47 Відповісти
...как пример правильной работы по безголовому стаду!
показати весь коментар
13.05.2022 19:04 Відповісти
Да панове ,есть такая замечательная работа ,КАЦАПЬЁ ВАЛИТЬ ,хотя и хобби такое тоже есть ..
показати весь коментар
13.05.2022 18:51 Відповісти
13 число, п"ятниця. Прикмета, аднака.
показати весь коментар
13.05.2022 18:51 Відповісти
Нарид, кто в теме, срочно создайте страницу в википедии "Битва под Белогоровкой". Это историческое событие.
показати весь коментар
13.05.2022 19:30 Відповісти
Хто тобі заважає? На вікіпедії кожен може сторінки створювати. Перероблять, правда, потім, до неупізнаності від початкової, але - кожен може створити.
показати весь коментар
13.05.2022 19:44 Відповісти
.. О судьбе солдатика
русского узнаем-ка:
сегодня - Белогоровка,
а завтра - Чернобаевка.
показати весь коментар
13.05.2022 19:43 Відповісти
А потім це буде у підручниках історії. Бо саме цей бій - один із самих масштабних по числу знищеної техніки.

Як зійшлася українська армія і російська під білогорівкою: танкі, артилерія, ракетні комплекси, піхота і т.д. І російській армії надавали таких піздюлей)) що почали тікати, після повного розгрому (100+ одиниць техніки)
показати весь коментар
13.05.2022 21:43 Відповісти
там наши дали оркам полный разгром с ихними огромными потерями
показати весь коментар
14.05.2022 09:49 Відповісти
Підтримаємо петицію. Слава Україні. Героям слава.

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
показати весь коментар
15.05.2022 12:33 Відповісти
 
 