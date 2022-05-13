Бутусов про розгром військ РФ під Білогорівкою: Окупанти тікали під гуркіт українських гармат. ФОТО

Українські захисники біля села Білогорівка розбили близько 100 одиниць бойової техніки окупантів, також загинули сотні російських військових.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Блискуча перемога української армії на Сіверському Донці! Російський наступ під селами Білогорівка, Серебрянка та Дронівка Луганської області повністю розгромлений. Сьогодні на власні очі спостерігав відхід та втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка. 8 діб поспіль російські війська намагались прорватись через річку Сіверський Донець і створили три плацдарми. Але стійкість української піхоти, героїчна атака наших танкістів, потужні удари артилерії з корегуванням дронів, пуски протитанкових ракетних комплексів дозволили зупинити російські війська та завдати їм важких втрат, і росіяни просто не витримали бою.

Російські війська були вибиті поступово з кожного плацдарму, і сьогодні я мав честь бачити як тікають під гуркіт українських гармат російські танки від Білогорівки. Ця невдала спроба вартувала російській армії близько 100 одиниць бойової техніки, сотні знищених військових. Дуже скоро напишу про цю битву, та розкажу про з’єднання, які зробили основний внесок у цей бойовий успіх", - розповів журналіст.

