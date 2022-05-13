Бутусов про розгром військ РФ під Білогорівкою: Окупанти тікали під гуркіт українських гармат. ФОТО
Українські захисники біля села Білогорівка розбили близько 100 одиниць бойової техніки окупантів, також загинули сотні російських військових.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Блискуча перемога української армії на Сіверському Донці! Російський наступ під селами Білогорівка, Серебрянка та Дронівка Луганської області повністю розгромлений. Сьогодні на власні очі спостерігав відхід та втечу російських військ з плацдарму біля села Білогорівка. 8 діб поспіль російські війська намагались прорватись через річку Сіверський Донець і створили три плацдарми. Але стійкість української піхоти, героїчна атака наших танкістів, потужні удари артилерії з корегуванням дронів, пуски протитанкових ракетних комплексів дозволили зупинити російські війська та завдати їм важких втрат, і росіяни просто не витримали бою.
Російські війська були вибиті поступово з кожного плацдарму, і сьогодні я мав честь бачити як тікають під гуркіт українських гармат російські танки від Білогорівки. Ця невдала спроба вартувала російській армії близько 100 одиниць бойової техніки, сотні знищених військових. Дуже скоро напишу про цю битву, та розкажу про з’єднання, які зробили основний внесок у цей бойовий успіх", - розповів журналіст.
Ну що ж, будь ласка: " бабы ещё нарожают"
Все це, звісно, чутки. Але фотки з розхєраченими 73 "коробочками" - безсумнівно справжня.
І ці втрати рашкованів ще й в статистику не попали, здається
орок кремлёвского карлика надолго отбили желание совать своё рыло в Украину.
"...В 1943-м году в известном сражении под Прохоровкой на Курской дуге немцы потеряли меньше техники и личного состава, чем россияне в 2022-м при попытках переправиться через Сиверский Донец в районе Белогоровки!.."
https://youtu.be/aE2dQRXnnII Яку суперзброю використали Українскі артилеристи, і чому в Рогозіна така істерика на Старлинк від Ілона Маска, дивіться тут!
Але я проміняю тих, хто не попав у звіти, на реально зажмурених!
Чогось злий я став шопіпець!
Слава нашим воїнам!!!
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Слава нашим воїнам!!!
Ukraine will win!
русского узнаем-ка:
сегодня - Белогоровка,
а завтра - Чернобаевка.
Як зійшлася українська армія і російська під білогорівкою: танкі, артилерія, ракетні комплекси, піхота і т.д. І російській армії надавали таких піздюлей)) що почали тікати, після повного розгрому (100+ одиниць техніки)
