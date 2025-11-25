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Новини Оновлення мапи DeepState
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Рашисти просунулись на Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники мають просування на двох напрямках в Донецькій області та на Гуляйпільському в Запорізькій області. 

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Сіверська (Бахмутський р-н, Донецька обл.), Новоселівки (Бахмутський р-н, Донецька обл.), Затишшя (Запорізька обл.), в Новоекономічному (Покровський р-н, Донецька обл.) та Миролюбівці (Покровський р-н, Донецька обл)", - йдеться у повідомленні.

мапа
Фото: DeepState
мапа
Фото: DeepState
мапа
Фото: DeepState
мапа
Фото: DeepState
мапа
Фото: DeepState

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що російські війська мають просування у Торецьку Донецької області.

Дивіться також: Окупанти просунулися у Торецьку, поблизу Ямполя та Катеринівки на Донеччині, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Запорізька область (4944) Донецька область (11285) Бахмутський район (857) Покровський район (1777) Пологівський район (425) Новоселівка (1) Сіверськ (217) Новоекономічне (29) Миролюбівка (5) Затишшя (8) DeepState (548)
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Топ коментарі
+7
Тому що вони не дивляться теле-марафон.
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25.11.2025 00:28 Відповісти
+7
Та ми, якщо чесно , то закінчуємося швидше.
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25.11.2025 05:57 Відповісти
+6
Поскоріше кацапи просунулись би до пекла , -
дістали смердючі тварюки 😡
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25.11.2025 00:27 Відповісти
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Поскоріше кацапи просунулись би до пекла , -
дістали смердючі тварюки 😡
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25.11.2025 00:27 Відповісти
Тому що вони не дивляться теле-марафон.
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25.11.2025 00:28 Відповісти
Пам'ятаю, як Юрій Бутусов розповідав про битву під Дронівкою, коли на річці спалили немало кацапської техніки і поклали немало кацапів.

І ось фронт знову підійшов до цих земель...
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25.11.2025 00:28 Відповісти
Ось ця стаття
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25.11.2025 00:30 Відповісти
Тому що для Пуйла кацапи це смердюче м'ясо яке він використовує у своїх інтересах.
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25.11.2025 02:35 Відповісти
стаття з кацапського ЗМІ:
"Сможет ли Россия полностью освободить ДНР за 12 месяцев"
(сьогоднішня !!!!)

ось чому кацапи тиснуть на рудого, щоб ми злили Славянсько-Краматорську агломерацію - знають що покладуть за неї ще з сотню тисяч орків, які закінчуються

.
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25.11.2025 03:08 Відповісти
Та ми, якщо чесно , то закінчуємося швидше.
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25.11.2025 05:57 Відповісти
Не надо этих похоронных настроений, пан Олег :

"Та ми, якщо чесно , то закінчуємося швидше."

вот на этом видео солдаты ВСУ, ведущие бои в Покровске, выглядят совершенно железными воинами, к тому же все они в отличной физической форме, у всех аккуратные стрижки, спокойные мужественный лица, все рассказывают о пекле боёв с улыбками и шутками и " закінчуваться" они явно НЕ намерены.

Так что, "похороны" отменяются.

https://www.youtube.com/watch?v=zKioc7CPPsE
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26.11.2025 01:20 Відповісти
Так а що ? Їм там ридати в 3 струмка ? Там же ясно було сказано в відео і про втрати ос і тп . Чи ви посилання на відео мені відправили, а самі відео не дивилися ?
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26.11.2025 05:46 Відповісти
Ось головний аргумент чому москалі не йдуть на мирову((І дивно,що це не є аргументом для призначення Сцирського командиром штурмового відлілення(
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25.11.2025 06:21 Відповісти
Як аоне переходять кордон України.
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25.11.2025 07:45 Відповісти
Коли мобілізація силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів? Хворі люди. яких хапають, не потягнуть. Чи може, закордонні офіцери-втікачі повернуться?
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25.11.2025 12:22 Відповісти
Страны Евросоюза просто обязаны выслать на хрен в Украину всех пригодных к службе мужчин с украинским гражданством.

Когда в мае этого года ехали с моим младшим сыном в Украину работать волонтерами в госпитале, то остановились на два дня в Варшаве:

ходили обедать и ужинать в рестораны в центре Варшавы: во всех ресторанах треть посетителей - это были хорошо и дорого одетые украинцы атлетического сложения в возрасте 30-35 лет, оживлённо ведущие между собой разговоры на темы бизнеса и коммерции.

Мы, которые четвёртый год подряд работаем для украинских воинов-инвалидов с тяжёлыми ампутациями, просто охренели от созерцания такого "патриотизма" в люксовых варшавских ресторнах...
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26.11.2025 01:29 Відповісти
Коли будуть воювати оці бики?
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
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25.11.2025 21:48 Відповісти
і тисячі їхніх охоронців?
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25.11.2025 21:49 Відповісти
Даже как-то глазам не верится:

по Киеву шастают целыми стадами мускулистые быки-охранники с отличной огневой подготовкой в возрасте 30-35 лет, а в сети все пишут о катастрофической нехватке солдат для пехотных бригад ВСУ...
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26.11.2025 20:48 Відповісти
Під кожним деревом і приватні, і муніципальна охорона, і міська варта, без яких жили ще декілька років тому, а от зараз треба. Це все нагадує якийсь фарс і знущання з народу.
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26.11.2025 23:24 Відповісти
Всё лето работал волонтером в Киеве и в Одессе:

поразился картине, которая не вмещается в сознание:

в супермаркетах Сильпо, Таврия, Новус полно крепких охранников в возрасте 30-35 лет, в ателье по ремонту чемоданов и сумок сидят два пышущих здоровьем кабана, на парковке перед ТРЦ пружинистыми шагами ходят три крепких охранника в полувоенной униформе...
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27.11.2025 00:16 Відповісти
Так отож. Що казати, як вони зобовʼязали зʼявитись в стислі терміни навіть без повістки тільки обмежено придатних в воєнний час і непридатних в мирний - людей із хворобами, які часто не тримали ніякої зброї в руках і не мають навіть воєнніка, тільки довідку, а не, наприклад, тих, хто закінчив військовий навчальний заклад. Чи офіцерів, у яких, наскільки я знаю, взагалі було написано у воєнніку, куди одразу зʼявитись у випадку війни (у мого батька так було написано, не було розрахунку, що вони всі будуть з диванів і з-за кордону розповідати, що в них не та вос). І де тут логіка? З самого початку мобілізаційний закон задумувався зі ставкою на хворих людей чи що?
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27.11.2025 00:32 Відповісти
Лише єврейський клоун міг придумати, щоб українськими військами в час війни керував московит. Після Залужного цей ..... не звільнив ЖОДНОГО МЕТРА українських земель! І щодня нищить ЗСУ.
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26.11.2025 06:54 Відповісти
Чому кацапи спокійно перетинають кордони України?
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26.11.2025 10:32 Відповісти
 
 