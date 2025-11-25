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Рашисти просунулись на Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. МАПИ
Російські загарбники мають просування на двох напрямках в Донецькій області та на Гуляйпільському в Запорізькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Сіверська (Бахмутський р-н, Донецька обл.), Новоселівки (Бахмутський р-н, Донецька обл.), Затишшя (Запорізька обл.), в Новоекономічному (Покровський р-н, Донецька обл.) та Миролюбівці (Покровський р-н, Донецька обл)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російські війська мають просування у Торецьку Донецької області.
Топ коментарі
+7 Vasily Androshchook
показати весь коментар25.11.2025 00:28 Відповісти Посилання
+7 oleg ts
показати весь коментар25.11.2025 05:57 Відповісти Посилання
+6 Amber
показати весь коментар25.11.2025 00:27 Відповісти Посилання
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дістали смердючі тварюки 😡
І ось фронт знову підійшов до цих земель...
"Сможет ли Россия полностью освободить ДНР за 12 месяцев"
(сьогоднішня !!!!)
ось чому кацапи тиснуть на рудого, щоб ми злили Славянсько-Краматорську агломерацію - знають що покладуть за неї ще з сотню тисяч орків, які закінчуються
.
"Та ми, якщо чесно , то закінчуємося швидше."
вот на этом видео солдаты ВСУ, ведущие бои в Покровске, выглядят совершенно железными воинами, к тому же все они в отличной физической форме, у всех аккуратные стрижки, спокойные мужественный лица, все рассказывают о пекле боёв с улыбками и шутками и " закінчуваться" они явно НЕ намерены.
Так что, "похороны" отменяются.
https://www.youtube.com/watch?v=zKioc7CPPsE
Когда в мае этого года ехали с моим младшим сыном в Украину работать волонтерами в госпитале, то остановились на два дня в Варшаве:
ходили обедать и ужинать в рестораны в центре Варшавы: во всех ресторанах треть посетителей - это были хорошо и дорого одетые украинцы атлетического сложения в возрасте 30-35 лет, оживлённо ведущие между собой разговоры на темы бизнеса и коммерции.
Мы, которые четвёртый год подряд работаем для украинских воинов-инвалидов с тяжёлыми ампутациями, просто охренели от созерцания такого "патриотизма" в люксовых варшавских ресторнах...
https://www.narodovladdia.com/post/2909251
по Киеву шастают целыми стадами мускулистые быки-охранники с отличной огневой подготовкой в возрасте 30-35 лет, а в сети все пишут о катастрофической нехватке солдат для пехотных бригад ВСУ...
поразился картине, которая не вмещается в сознание:
в супермаркетах Сильпо, Таврия, Новус полно крепких охранников в возрасте 30-35 лет, в ателье по ремонту чемоданов и сумок сидят два пышущих здоровьем кабана, на парковке перед ТРЦ пружинистыми шагами ходят три крепких охранника в полувоенной униформе...