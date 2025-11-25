Рашисти просунулись на Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. МАПИ

Російські загарбники мають просування на двох напрямках в Донецькій області та на Гуляйпільському в Запорізькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Сіверська (Бахмутський р-н, Донецька обл.), Новоселівки (Бахмутський р-н, Донецька обл.), Затишшя (Запорізька обл.), в Новоекономічному (Покровський р-н, Донецька обл.) та Миролюбівці (Покровський р-н, Донецька обл)", - йдеться у повідомленні.

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські війська мають просування у Торецьку Донецької області.

Дивіться також: Окупанти просунулися у Торецьку, поблизу Ямполя та Катеринівки на Донеччині, - DeepState. МАПИ